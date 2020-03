Profi gibt in Mühlhausen Fototipps in Kursen

Zwei Workshops werden zum 9. Festival „Lichtbildzeit“ in Mühlhausen angeboten. Noch wenige Tage können sich Interessierte dafür anmelden. Der erste Workshop beschäftigt sich laut einer Pressemitteilung mit „Fotografieren in der Nacht“ und beginnt am 12. März um 19 Uhr in der Buchhandlung Strecker. Der zweite soll zeigen, wie einfach gute Fotos entstehen. Er beginnt am 14. März um 9 Uhr in der 3K-Spielstätte Kilianikirche.

Während beider Termine werde der Foto-Reporter Andreas Bank aus Mühlhausen theoretisches und praktisches Wissen vermitteln. Beim zweiten Workshop werde Bank Antworten geben unter anderem auf Fragen wie: Welche technischen Möglichkeiten bietet meine Kamera? Was macht ein Foto erst interessant? Muss wirklich alles mit aufs Bild? Welche Geschichte soll das Bild erzählen?

Die Workshops sind laut Ankündigung für Anfänger und auch für Fortgeschrittene geeignet. Sie setzen keine Vorkenntnisse voraus, außer den Umgang mit der eigenen Kamera. Die soll mitgebracht werden.

Für den Nacht-Workshop, bei dem es auch um Lichtmalerei gehe, sollte zudem ein Stativ zur Ausrüstung gehören – einige könne der Veranstalter stellen. Die Teilnehmerzahl ist auf je zehn begrenzt. Die Gebühr kostet je Lehrgang und Person 30 Euro.

Anmeldung per E-Mail: lichtbildzeit@bankfoto.de oder unter Tel. (0151) 5555 4519.