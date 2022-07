Prominent besetzte Talkrunde bei Hardy Krause in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Die Funkemediengruppe verlost mit dem Burgtheater Bad Langensalza dreimal zwei Freikarten für die Talkshow „Krause höchstpersönlich“ am Freitagabend. Diese Aufgabe ist zu lösen.

Noch Restkarten gibt es für die Talkshow „Krause höchstpersönlich“ am Freitagabend im Burgtheater. Darauf verweist Moderator Hardy Krause. Die Tickets gibt es über die Internetseite des Kinos und an der Kinokasse.

Es ist Hardy Krauses erste „Höchstpersönliche“ Talkshow seit dem 1. November 2019. Und schon an diesem Tage waberte der Name Wolfgang Bosbach durch den Raum. Nun ist Bosbach, Rechtsanwalt und Fachmann für Innen- und Rechtspolitik, der wegen seiner offenen Art parteiübergreifend geschätzt wird, am 8. Juli ab 19.30 Uhr im Bad Langensalzaer Kino, im Burgtheater, zu Gast. Zudem wird Peter Sendel, der einstige Biathlet-Weltmeister und Olympiasieger, erwartet. Nach seiner aktiven Karriere ist er heute Bundestrainer beim Deutschen Skiverband.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lisa Schubach kommt als die Falknerin nach Bad Langensalza. Die „Falknerei am Rennsteig“ in Winterstein unterhalb des Inselsberges ist ihr Zuhause.

Schulband des Gymnasiums als musikalischer Gast

Für die Musik an diesem Abend sorgen zwei Mitglieder der Schulband des Bad Langensalzaer Salza-Gymnasiums -- Bruno Fischer und Leonie Moser. Wie bei den vergangenen zwölf Ausgaben der Talkshow soll der Erlös des Abends einem sozialen Zweck zugefügt werden. 8500 Euro für Schulen und Vereine sind nach Aussage von Krause schon gespendet worden.

Mit dem Burgtheater verlosen wir dreimal zwei Karten. Dazu muss die Frage beantwortet werden: Wen rief Wolfgang Bosbach bei der Show „Wer wird Millionär“ als seinen Joker an? Antworten bis Freitag, 12 Uhr, per Mail an kino@burg-theater.de Die Gewinner werden Freitag, 13 Uhr, per Mail benachrichtigt.