Protest für Erhalt der Sprach-Kitas in Mühlhausen

Mühlhausen. Das Sprach-Kita-Programm des Bundes soll zum Ende des Jahres eingedampft werden. In Mühlhausen machten sich am Mittwoch dutzende Menschen zu einem Protest auf.

Mit einem Protest machten Dutzende Kinder, Eltern, Erzieher und Vertreter der Politik aus Stadt, Kreis und Land am Mittwochnachmittag auf ihren Unmut zum bevorstehenden Projektende der Sprach-Kitas aufmerksam. Allein der Kindergarten am Neuen Ufer in Mühlhausen habe einen Migrationsanteil von gut 40 Prozent. Das seit Jahren laufende Projekt für Sprachbildung einzudampfen sei fatal, erläutert Kita-Leiterin Heidi Kunstmann. Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), die Landtagsabgeordneten Cordula Eger (Linke) und Jonas Urbach (CDU) sowie der Kreistagsabgeordnete Tino Gaßmann (Grüne) sind sich einig und möchten sich für den Erhalt von Sprachbildung an Kindertagesstätten stark machen. Das Thema müsse politisch noch einmal auf die Tagesordnung gebracht werden, heißt es.