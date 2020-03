Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Quadfahrer bedroht in Kutzleben Passanten

Ein Quadfahrer hat am Mittwochabend in Kutzleben Passanten bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der bislang noch unbekannte Mann mit seinem Quad gegen 23.40 Uhr in der Mühlhäuser Straße unterwegs. Dabei soll ein Handwagen, der vermutlich am Heck des Gefährts befestigt war, umgekippt sein.

Zeugen, die zur Hilfe eilen wollten, seien von dem Quadfahrer bedroht worden. Anschließend sei der Mann, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss gestanden habe, in Richtung Tennstedter Berg davongefahren.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Quadfahrer machen können.

Dieser sei circa 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er soll einen schwarz-weißen Integralhelm getragen haben und mit einem dunklen Pullover und einer grauen Jogginghose mit rot-weißen Seitenstreifen bekleidet gewesen sein. An dem Quad soll kein amtliches Kennzeichen angebracht gewesen sein.

Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03601/4510