Quarantäne-Regel im Unstrut-Hainich-Kreis konkretisiert

Mit zwei neuen Verfügungen hat Landrat Harald Zanker am Donnerstag weitere sofortige Einschränkungen für den Unstrut-Hainich-Kreis angeordnet. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Das Verbot von Versammlungen, die Schließung von Geschäften und Gaststätten sowie Beschränkungen für weitere Einrichtungen entsprechen den landesweiten Regelungen.

Trauerfeiern sind nur noch im Freien erlaubt mit Verwandten ersten oder zweiten Grades. An Hochzeiten dürfen nur noch Trauzeugen, Eltern und Kinder des Paares teilnehmen.

In zweiwöchige Quarantäne müssen Einwohner des Kreises, die in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet waren. Neben der Liste des Robert-Koch-Instituts gilt das auch für ganz Spanien, Österreich, Frankreich, Schweiz und die USA und für alle Urlauber, die die Bundesregierung mit Flügen nach Deutschland zurückholt; außerdem für alle – außer Dienstreisenden – , die länger als vier Tage in anderen Bundesländern waren und ab 18. März zurückkehrten. Sie alle müssen sich sofort beim Kreis unter 03601/80 22 22 melden.