Radfahrerin aus Mühlhausen kommt ins Krankenhaus

Mühlhausen. Als plötzlich ein Auto aus einer Grundstücksausfahrt gefahren kam, stürzte die 33-Jährige.

Am Dienstag ist es gegen 7.55 Uhr in Mühlhausen zu einem Unfall gekommen. Eine 33-jährige Radfahrerin war auf dem Gehweg in der August-Bebel-Straße unterwegs. Plötzlich kam laut Polizei aus einer Grundstücksausfahrt ein Auto gefahren.

Daraufhin verlor die Radfahrerin beim Ausweichen die Kontrolle und stürzte. Sie kam in ein Krankenhaus.

