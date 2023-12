Radlader im Wert von knapp 60.000 Euro im Unstrut-Hainich-Kreis gestohlen

Mühlhausen Unbekannte haben von einer Baustelle im Unstrut-Hainich-Kreis einen Radlader entwendet. Doch ein Detail hatten sie offenbar nicht bedacht.

Einen Radlader im Wert von etwa 60.000 Euro haben Unbekannte von einer Baustelle Am Rieseninger Berg in Mühlhausen entwendet. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl bereits am Mittwoch in der Zeit von 18.05 Uhr bis 18.50 Uhr.

Durch eine GPS-Ortung konnte der Radlader jedoch wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

