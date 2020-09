Radurlaub daheim: Mittelalter grüßt Mittelalter

Rad-Urlaub daheim: von Mühlhausen zur Brandenburg / Brandenburg in Lauchröden (Gerstungen), Rennsteig-Beginn / Rennsteig-Ende Hörschel, Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn bei Creuzburg, Ebenauer Köpfe, neue Brücke über die Werra bei Ebenau, Liborius-Kapelle in Creuzburg

Vom Mittelalter zum Mittelalter – so geht es von Mühlhausen zur Brandenburg in Lauchröden. Bequem rollt es sich durch Mühlhausen in die Vogtei. Dabei ist der Radfahrer auf dem Unstrut-Werra-Radweg unterwegs.

Bei Langula erreichen die Radfahrer den westlichen Teil des Thüringer Beckens. Hier führt in der Nähe der erstmals 1448 erwähnte Rennstieg entlang, früher ein Boten- und Laufweg. Heute zählt er zu den bekannten Wanderwegen der Region.

Durchs Langulaer Tal hinaus geht es nach Heyerode. Trotz des permanent leichten Anstiegs: Es rollt sich gut in Richtung, zum höchsten Punkt der Route.

Was dem Radfahrer positiv auffällt: Entlang dieses Abschnitts stehen viele Waldschenken und laden zu einer Rast ein. Wegen des Holzeinschlags der vergangenen Monate bietet sich eine offenere Sicht ins Langulaer Tal. Auch wenn es weiterhin ein schattiger Abschnitt ist, ist es deutlich heller geworden.

10/07/2012- Südeichsfeld: Grenzhaus Heyerode (TA-Foto: Daniel Volkmann) Foto: Daniel Volkmann / TA

Wer den Rucksack-Vorrat im Langulaer Tal schon leert, auf dem Gipfel der Tour lädt der Alte Bahnhof in Heyerode ein: Ein kleiner Bauernhof und ein Spielplatz bieten Kurzweil für die Kinder, der Biergarten wartet auf die Größeren. Selbst übernachten lässt sich dort, wo bis vor einem halben Jahrhundert die Vogteier Bimmelbahn ihren Halt hatte. Der Landgasthof ist vom ADFC, dem allgemeinen Deutschen Fahrradclub, als radfahrerfreundlich klassifiziert.

Dort verlässt man bereits wieder den insgesamt 110 Kilometer langen Unstrut-Werra-Radweg, der von Artern im Kyffhäuserkreis nach Heldra im Werra-Meißner-Kreis (Hessen) führt.

Ein Highlight gibt es für die Radtouristen nur wenige Meter nach dem Alten Bahnhof: Sie rollen auf der steilen Bahnhofstraße hinab durchs Grenzhaus. Der südliche Endpunkt des Mühlhäuser Landgrabens war im Mittelalter eine Zollstelle. Später diente es als Forsthaus. Heute ist es im Privatbesitz und dient einem Landschaftsmaler als Atelier. Die Besonderheit des Gebäudes ist, dass die Straße durch das Erdgeschoss des Hauses verläuft, ursprünglich war dieser Gebäudeteil wohl ein Torturm.

Auf Dorfstraßen geht es in Richtung Hallungen, auf einem Rad- und Wirtschaftsweg Richtung Nazza und dort auf den Haineck-Radweg. Der Lempersbach ist auf diesem Abschnitt der Begleiter und mit ihm saftige Wiesen am Waldrand. Allerdings ist der Weg recht grob geschottert, erinnert an einen steinigen Feldweg und ist weniger geeignet für die Freunde der ganz schmalen Reifen. Der Radweg mündet auf die Ortsverbindung von Mihla nach Ebenshausen. Unmittelbar vor der Werra, die nun erstmals auf dieser Radtour gequert wird, gibt es einen Spiel-und Rastplatz.

Am Rennsteig-Endpunkt ein Steinwurf in die Werra

Auf den nächsten Kilometern – nun auf dem Werratal-Radweg, ändert sich der Blick: Es geht vorbei an den Ebenauer Köpfen und den Nordmannssteinen, eine imposante Felslandschaft und teilweise Naturschutzgebiet.

Creuzburgs Liborius-Kapelle lässt viele Radfahrer einen kurzen Stopp einlegen, ehe es weitergeht zum Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn. Auch wenn der Abschnitt viel – teils auch von schnellen Rennradgruppen – genutzt ist, lohnt es, inne zu halten. Das Stiftsgut ist nicht nur Bio-Restaurant und Hotel, ist auch Heimstätte für Störche. Auf dem Weg Richtung Rennsteig, nach Hörschel, surren die Meter nur so dahin unter den Pneus.

Wer das Dörfchen als Start- und Zielort des Rennsteigstaffellaufes kennt, ist überrascht, wie beschaulich es dort zugehen kann – trotz der Touristen, die dort ihre Rennsteigtouren starten oder beenden und ganz traditionsbewusst einen Stein in die Werra werfen.

Über eine Landstraße geht es nach Lauchröden. Der Anstieg zur Burg ist steil, aber kurz, für einen trainierten Mountainbiker aber durchaus schaffbar.

Eckdaten zur Tour

Start ist am Schwanenteich in Mühlhausen, dem Naherholungsgebiet der Stadt, das in den kommenden Jahren umgestaltet werden soll. Ziel ist die Brandenburg in Lauchröden.

Länge: 52 Kilometer

Höhenunterschied: rund 500 Meter bergan, 400 Meter bergab

Schwierigkeitsgrad: leicht- bis mittelschwer

Anbindung: Mühlhausen ist über die Bundesstraßen 247 und 249 aus Erfurt, Gotha, Eschwege und Sondershausen zu erreichen sowie per Zug aus Erfurt/Gotha sowie Heiligenstadt/Leinefelde. Von Hörschel aus fahren die Züge in Richtung Eisenach und Gotha.

Orte an der Strecke: Oberdorla, Langula, Heyerode, Hallungen, Mihla, Creuzburg, Pferdsdorf-Spichra, Hörschel, Göringen (Stadt Eisenach), Lauchröden (Gerstungen)

Sehenswertes an der Strecke: Alter Bahnhof Heyerode, Freibäder Ritzenhausen (Hallungen) und Mihla, Liberoius-Kapelle in Creuzburg, Schloss Stift Wilhelmsglücksbrunn, Rennsteig-Start/-Ende Hörschel. Am Rande des Naturschutzgebietes Ebenauer Köpfe bietet eine Mountainbike-Strecke für erfahrene und unerfahrene Biker die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Einkehrmöglichkeiten und Versorgungsmöglichkeiten gibt es entlang der Strecke reichlich – in Heyerode, Mihla, Creuzburg, Wilhelmsglücksbrunn, auch in den Freibädern. Die Radlerrast in Spichra ist allerdings nur am Wochenende geöffnet.

Für Kinder mit durchschnittlicher Sportlichkeit ist die Strecke recht lang. Sportliche allerdings können sie diese gut bewältigen. Werden einzelne Abschnitte zurückgelegt, haben aber auch Kinder ihre Freude.

Wer die Tour variieren möchte, unternimmt einen Abstecher nach Eisenach oder verlängert die Tour auf dem Rennsteig. Zum Inselsberg sind es noch 33 Kilometer.