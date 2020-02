Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ralf Klement zeigt seine Gesichter in Bad Langensalza

Die neueste Ausstellung im Schloss Dryburg zeigt genau das, was der Ausstellungstitel ankündigt. „Face“, also Gesichter, stehen im Mittelpunkt dieser Schau von Ralf Klement, die am Donnerstagabend, 20. Februar, mit einer Vernissage eröffnet wird. Es sind großformatige Fotos, Skulpturen und vor allem Reliefs aus Holz, die der in Hüpstedt lebende Künstler hier zeigt.

Mit der Ausstellung beginnt Ralf Klement seinen Marathon durch das Jahr 2020. Anlässlich seines 70. Geburtstags hat er sich vorgenommen, seine Werke in fünf Ausstellungen an fünf verschiedenen Orten zu zeigen. Jede Schau soll einen anderen Schwerpunkt erhalten. In Bad Langensalza feiert die „70“ gewissermaßen Premiere, mit dem ausdrucksstärksten, was ein Mensch zu bieten hat – dem Gesicht. Briefmarken mit der Kettensäge Die ausgestellten Porträtfotos sind in Indien entstanden. „Streife ich dort durch die Straßen, stoße ich auf viele Verrücktheiten – aus unserer westlichen Sicht. Es ist ein Paradies für Fotografen. Ich laufe um die Ecke und plötzlich sitzen da zwei Frauen in knallgrünen Saris“, nennt Ralf Klement ein Beispiel. Bunt ist denn auch das Wort der Wahl, um die Porträts der indischen Frauen, Männer und Kinder zu beschreiben. Ähnlich farbenfroh, aber gänzlich anders gestaltet sind die Holzreliefs. Hier hat Ralf Klement bekannte Porträts in die Form überdimensionaler Holz-Briefmarken gebracht. „Wenn die Post mir zum Geburtstag schon keine Briefmarke widmet, mache ich eben meine eigenen“, scherzt er. Zu sehen sind beispielsweise die Konterfeis von Lucas Cranach, Katharina von Bora oder die der italienischen Staatsanwälte Paolo Borsellino und Giovanni Falcone, die als Mafia-Jäger bekannt geworden sind. Trotz der groben Linienführung sind die charakteristischen Profile der Menschen klar zu erkennen. Die groben Linien ergeben sich aus dem verwendeten Werkzeug – alle Reliefs entstanden ausschließlich mit der Kettensäge. „Mit der Kettensäge kann man bestimmte Sachen nicht machen, andererseits gibt es auch bestimmte Sachen, die man nur mit einer Kettensäge machen kann. Seit 1990 arbeite ich damit. Der Umgang mit der Säge ist letztlich Handwerk und Erfahrung“, sagt Ralf Klement. Dass er sich bei seiner Arbeit mal versägt und das Porträt im wahrsten Sinne zerstört, komme kaum vor. Der Ausschuss betrage vielleicht zwei Prozent, schätzt er. Porträts der NSU-Opfer waren Herausforderung Zwei gesägte Porträts haben es ihm besonders angetan – der ehemalige us-amerikanische Präsident John F. Kennedy und sein Bruder, der Justizminister Robert Kennedy. Beide Politiker galten als Hoffnungsträger und wurden in den 60er-Jahren erschossen. „Ich war 15, 16 Jahre alt, als das geschah. Es hat mich nachhaltig geprägt. Nicht allein die Tragik für diese Menschen und die Familie Kennedy, sondern die Tragik für die Gesellschaft. Die Hoffnung, für die sie standen, war dahin“, beschreibt Ralf Klement. Die Gesichter der von Neonazis ermordeten Menschen hielt Ralf Klement in Holzreliefs fest. Foto: Daniel Volkmann / TA Auch wenn es zunächst makaber klingt: Es finden sich Porträts weiterer Mordopfer in der Ausstellung. Ralf Klement hat die Gesichter jener Menschen festgehalten, die vom selbsternannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) ermordet wurden. „Diese Menschen stehen stellvertretend für alles, was unsere Gesellschaft gerade in Atem hält. Diese Morde, dieser Hass, sind noch immer nicht verarbeitet“, sagt Ralf Klement. Die Herausforderung für ihn habe auch darin bestanden, die Gesichter möglichst natürlich zu gestalten. Während die zuvor genannten Briefmarken-Porträts eher wie Karikaturen wirken. Doch dieser Ansatz habe sich in diesem Fall verboten. Die Ausstellung in der Galerie der Kunstwestthüringer wird von der Kulturstiftung Thüringen gefördert. Die Vernissage ist am 20. Februar um 19 Uhr. Geöffnet ist die Galerie von Donnerstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr.