Randalierer in Supermarkt: Mann beleidigt und bespuckt andere Kunden

Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Mühlhausen für Unruhe gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, beleidigte und bespuckte er gegen 15.15 Uhr andere Kunden des Einkaufsmarktes. Außerdem bewarf er sie mit Schnapsflaschen. Weitere Flaschen steckte er in seinen Rucksack.

Der Mann verließ schließlich den Markt, ohne die Getränke zu bezahlen. Auf dem Parkplatz soll er mit seinem Einkaufswagen gegen abgestellte Fahrzeuge gefahren sein. Ob dabei ein Sachschaden entstand, muss noch geklärt werden.

Polizisten konnten den Mann schließlich am Bahnhofsvorplatz in Mühlhausen stellen. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher und übergab es an den Einkaufsmarkt.

Gegen den polizeibekannten 31-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahls ermittelt.

