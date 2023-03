Rangerwanderungen im Hainich starten wieder

Hainich. Saisonstart ist jetzt im Nationalpark Hainich. Jetzt beginnen auch wieder die beliebten regelmäßigen Rangerwanderungen.

Pünktlich zum Saisonstart werden ab Samstag, 1. April, die beliebten regelmäßigen Rangerwanderungen im Nationalpark Hainich wieder beginnen. Immer mittwochs und samstags ist um 13.30 Uhr vor dem Nationalparkzentrum Thiemsburg der Treffpunkt für die eineinhalbstündige Wanderung auf dem Naturpfad Thiemsburg.

Auch die Nationalpark-Informationen am Harsberg, in der Wildkatzenscheune Hütscheroda und in der Umweltbildungsstation (UBiS) werden ab 1. April wieder täglich öffnen. Von 10 bis 16 Uhr stehen die Ranger des Nationalparks für Fragen rund um den Nationalpark und die Welterberegion Wartburg Hainich bereit.

Die Nationalpark-Information Harsberg befindet sich auf dem Gelände der Jugendherberge Urwald-Life-Camp Lauterbach auf der Westseite des Nationalparks. Die Wildkatzenscheune im Wildkatzendorf Hütscheroda beherbergt neben der Ausstellung „Aug’ in Aug’ mit Luchs und Wildkatze“ auch die Nationalpark-Information Hütscheroda, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Die Nationalpark-Information an der Umweltbildungsstation ist vielen Schülerinnen und Schülern der Region bereits als Ziel einer Exkursion in den Nationalpark mit ihren Schulklassen bekannt.