Die Stadtverwaltungen in Bad Langensalza und Mühlhausen bleiben wegen des Brückentags am Freitag, 19. Mai geschlossen. In Bad Langensalza ist dann auch die Telefonzentrale nicht besetzt. In Mühlhausen bleibt überdies die Stadtbibliothek in der Jakobikirche auch am Samstag geschlossen. Der Grünmarkt hingegen findet nach Angaben der Verwaltung am Freitag wie gewohnt auf dem Obermarkt und Steinweg statt.