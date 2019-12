Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Razzia in Herbsleben wegen Verdachts des Rauchschgifthandels

Seit Dienstagmorgen durchsuchen Beamte der Kriminalpolizei Mühlhausen und der Thüringer Bereitschaftspolizei ein Gehöft und eine Wohnung in Herbsleben im Unstrut-Hainich-Kreis. Wie die Polizei informierte, seien die 52-jährige Bewohnerin und der 32-jährige Sohn wegen des Verdachtes des Rauschgifthandels in den Focus der Ermittler geraten.

Die Frau soll weiterhin gemeinsam mit einem 19-jährigen Heranwachsenden in Herbsleben Drogen an Jugendliche weiter verkauft haben. Die umfangreichen Durchsuchungen dauern derzeit noch an. Zu den Ergebnissen will die Polizei später informieren.