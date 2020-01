Ein Polizeiauto steht am Dienstagabend vor dem Tor zu einem Betriebsgelände im Gasometerweg in Mühlhausen. Hier durchsuchten die Beamten ein Objekt, das als Aufenthaltsort eines der Tatverdächtigen gilt.

Razzia in Mühlhausen: Drogen und Bargeld sichergestellt, Männer in Haft

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Razzia in Mühlhausen: Drogen und Bargeld sichergestellt, Männer in Haft

Nach einer Razzia am Dienstagabend in Mühlhausen droht zwei Männern Untersuchungshaft. Die Mühlhäuser Staatsanwaltschaft prüft Haftanträge gegen einen 41-Jährigen und einen 27-Jährigen. Beiden wird Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Sie waren in Mühlhausen vorübergehend festgenommen worden. Eine 35-Jährige, die bei der Polizeiaktion ebenfalls festgesetzt wurde, ist noch am Abend wieder freigekommen. Alle drei sind deutsche Staatsbürger und in Mühlhausen wohnhaft.