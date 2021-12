Regiocard für mehr Kaufkraft in der Region Nordthüringen

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Wirtschaftsverband BVMW bringt eine Nord-Thüringen-Karte für die Kreise Unstrut-Hainich, Nordhausen und Kyffhäuser auf den Weg. Wie soll sie funktionieren?

Sie sei ein wichtiges Instrument der Fachkräftesicherung in der Region Nordthüringen, meint Thomas Hirt-Peterseim vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Der hat eine Regio-Card Nordthüringen auf den Weg gebracht, die derzeit schon bei einem großen Automobilzulieferer im Landkreis ausprobiert wird.

Die Idee hinter der neuen Bezahlkarte: Der Arbeitgeber bezahlt monatlich steuer- und abgabenfrei bis zu 50 Euro auf die Karte seiner Mitarbeiter. Die Beträge, die somit brutto für netto beim Arbeitnehmer ankommen, können dann als Sachbezüge in der Region Nordthüringen zum Einkaufen, zum Essengehen und für andere Freizeitmöglichkeiten eingesetzt werden.

TA-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Nutzung steuerfreier Sachbezüge wird durch eine Gesetzesänderung eingeschränkt. Ab Januar können Sachbezüge nur noch bei einzelnen Händlern, beschränkt auf eine bestimmte Warengruppe oder zum Bezahlen bei Händlern und Einrichtungen einer bestimmten Region verwendet werden. „Von den drei Varianten bietet sich als sinnvollste die Regionalkarte an, denn damit stehen dem Mitarbeiter viele verschiedene Einzelhändler, Einrichtungen und Gastronomen in seiner Umgebung zur Verfügung, um die aufgeladenen Beträge einzulösen“, meint der Mühlhäuser Thomas Hirt-Peterseim. Er ist der Beauftragte des Bundesverbandes für Nordthüringen.

Für die Einzelhändler und Gastronomen in den Landkreisen Nordhausen, Unstrut-Hainich und Kyffhäuser bedeutet diese Karte laut Hirt-Peterseim eine Kaufkraftsteigerung, je mehr Unternehmer sich für das System entscheiden.

„Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, den Einzelhandel in der Region zu stärken und wieder mehr Leben in die Innenstädte zu bringen. Wir hoffen, dass viele Arbeitgeber mitmachen und so die Region stärken“, sagt der Mühlhäuser.

Akzeptiert wird die Regio-Card Nordthüringen überall dort, wo auch Kreditkarten akzeptiert werden – in Nordthüringen 2500 Mal. Finanziert werden die Karten und die Kosten der Zahlungsabwicklung durch die teilnehmenden Arbeitgeber, die eine Administrationsgebühr an den Betreiber entrichten müssen. Die Regio-Card Nordthüringen wird von der Paycenter GmbH, einem deutschen E-Geld-Institut herausgegeben.

Ansprechperson ist Thomas Hirt-Peterseim, er ist Beauftragter des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft BVMW in Nordthüringen: thomas.hirt@bvmw.de