Reiterhof in Tottleben lockt viele Touristen

Der Reiterhof Hopfenberg in Tottleben setzt seit einigen Jahren auf Tourismus. Ferien auf dem Reiterhof und zeitgleich eine Reitausbildung zu absolvieren, sei nicht nur bei Kindern oder Jugendlichen gefragt. Nach drei neu gebauten Ferienwohnungen wird jetzt eine Herberge für Jugendliche in den oberen Etagen der Scheune errichtet. Insgesamt rechnet Pferdewirtin Nadine Martin-Bachmann mit einer Investition von gut 125.000 Euro. Weit über ein Drittel der Bausumme sei durch das Leader-Programm gefördert. Von den Pensionspferden und den Reitstunden allein, könne der Reiterhof nicht existieren.

Die Ferienwohnungen seien gut gebucht, nicht nur in den Schulferien. Viel Werbung für das Freizeitangebot auf dem Pferdehof, habe man nicht machen müssen. Es spreche sich bei den Reitbegeisterten herum. Die Besucher kämen inzwischen aus der gesamten Republik. Um mehr Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste vorzuhalten, habe man die Ferienwohnungen auch schon ausgeräumt und Stockbetten installiert.

Mit diesem großen Aufwand soll mit dem Bau der neuen Herberge Schluss sein. In der Planung seien mehrere, mit Stockbetten ausgestattete Schlafräume. Anders als in den Ferienwohnungen, habe bei der Herberge nicht jeder Schlafraum ein eigenes WC mit Dusche. Die sanitären Anlagen unterscheiden sich jedoch für Jungs und Mädchen, erläutert die Pferdewirtin.

Mit dem Umbau des Dachgeschosses in der Scheune möchte der Reiterhof Hopfenberg das Übernachtungsangebot für große Gruppen und Schulklassen erweitern. Nach ihrer dreijährigen Ausbildung zum Pferdewirt in Nordhausen übernahm Nadine Martin-Bachmann einen in die Jahre gekommenen Hof in Tottleben.

„Die Ausbildung hat mir gezeigt, was der Beruf alles mit sich bringt. Von Beginn an habe ich mich in Nordhausen um 40 Pferde gekümmert“, sagt die Pferdewirtin. Ihre Eltern hätte die 33-Jährige vor gut zwölf Jahren auf die Idee gebracht, zurück in den Heimatort zu kommen. Pferde haben sie und ihre Familie schon immer gehalten, die vier Stuten seien auch der Grundstein für ihre Selbstständigkeit gewesen. Mit dem Erwerb des Grundstücks in Tottleben, hätten auch die Bauarbeiten begonnen. Angefangen von der Sanierung der Scheune und dem Bau der Stallanlage, wurde 2011 das Wohnhaus der Familie saniert und teilweise neu errichtet. Rückblickend sei bisher ein hoher sechsstelliger Betrag in den Tottleber Reiterhof investiert worden.