Rekord für Karrieremesse des Unstrut-Hainich-Kreises: Knapp 70 Unternehmen präsentieren sich

Mühlhausen. Die Messe für Beruf, Bildung und Karriere, kurz BBK startet am 24. September mit einem Ausstellerrekord am Berufsschulcampus. Darum geht es.

Die Messe für Beruf, Bildung und Karriere, kurz BBK, startet am Samstag, den 24. September, in der Turnhalle des Berufsschulcampus Unstrut-Hainich an der Sondershäuser Landstraße in Mühlhausen. Wie Axel Wieczorek, der die Messe für den Landkreis organisiert, informiert, geht es in der Zeit von 10 Uhr bis 15 Uhr rund um Jobs in der Region.

Mit über 60 Ausstellern, vorrangig Unternehmen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, seien die Halle und das Freigelände randvoll und bieten alles, um sich über regionale Arbeitsplätze zu informieren, sich im Landkreis umzuorientieren oder völlig neu durchzustarten. Vielen Menschen sei oft nicht bekannt, welche Betriebe sich im Unstrut-Hainich-Kreis angesiedelt haben und welche Arbeitsplätze es zu besetzten gilt, weiß Landrat Harald Zanker (SPD).

Die Angebote hiesiger Unternehmen hätten sich nach Angaben Zankers in den vergangenen Jahren deutlich verändert, seien attraktiver geworden. Der Lohn, ein Zuschuss zum Kindergartenplatz sowie Unterstützung bei Zusatzausgaben der Familien, Firmenfahrzeuge, Hilfe bei der Wohnungssuche, Ausstattungsprämien, die Bandbreite sei groß. „Die Betriebe sind deutlich erfinderischer als vor Jahren“, sagt der Landrat. Die Wirtschaft im Landkreis spüre den Mitarbeitermangel auf allen Ebenen und reagiere darauf. Die BB-Messe diene als Netzwerk, eine neutrale Anlaufstelle für den Austausch.

Interessierte können sich auch nach komplett neuen beruflichen Herausforderungen umsehen. Als Quereinsteiger neue Wege einzuschlagen und sich weiter zu bilden, sei inzwischen eine gängige Methode, um dem Mangel an Mitarbeitern entgegenzuwirken, erläutert Axel Wieczorek. Der Erfurter organisiert die Messe bereits zum vierten Mal für den Landkreis. Im Ursprung sei es die Idee gewesen, eine Messe für Rückkehrer zu veranstalten. Fachkräfte hätten die Region vor Jahren verlassen und möchten nun in die Heimat zurückkehren und seien auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Daraus habe sich inzwischen eine Karrieremesse entwickelt.