Restalkohol soll Ursache sein: Autofahrerin in Oberdorla mit 2,30 Promille unterwegs

Oberdorla. Bei der Kontrolle gab die Frau an, in der Nacht zuvor eine Party gefeiert zu haben.

Erheblich alkoholisiert war eine Autofahrerin, die am Freitagvormittag in Oberdorla kontrolliert worden ist. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Kontrolle ein anonymer Hinweis vorausgegangen. In der Folge hielten Polizisten die 45-Jährige an, als sie gerade dabei war, mit ihrem Auto den Parkplatz eines Supermarktes zu verlassen. Ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 2,30 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Den Polizeiangaben zufolge erklärte die Frau, dass sie am Abend beziehungsweise in der Nacht zuvor eine Party gefeiert habe. Demnach würde es sich bei dem vorläufig ermittelten Alkoholwert um Restalkohol handeln.