Rettungsdienstleiter im Unstrut-Hainich-Kreis: Fahrradhelm ist klare Empfehlung

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes informiert über mögliche Folgen nach Radunfällen ohne Helm und gibt eine klare Empfehlung ab.

Bei einem Fahrradunfall bei Körner ist ein 13 Jahre alter Junge vor wenigen Wochen beim Abbiegen mit einem Auto kollidiert. Im Anschluss wurde er mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wir sprechen daher mit dem ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes im Unstrut-Hainich-Kreis, Jan Gräbedünkel darüber, wie wichtig ein Fahrradhelm ist und was der Kopfschutz verhindern kann.

„Aus medizinischer Sicht ist eine Helmpflicht zu fordern“, sagt Gräbedünkel. Bei einem Sturz würde der Fahrradhelm einen Großteil der Energie aufnehmen, die sonst direkt auf den Schädel einwirkt. Dabei müsse es nicht mal eine Fraktur sein. Häufig sind Schädelprellungen nach einem Radunfall die Folge, die zu einer Gehirnerschütterung einhergehend mit Bewusstlosigkeit und Gedächtnisverlust führen.

Sobald Schwellungen im Kopf auftreten, die zwar mit einem blauen Fleck vergleichbar sind, aber im Schädel nicht ausweichen können, steige der Druck im Kopf und verhindere somit die Blutzufuhr zum Gehirn. Erkenne man dies zu spät und der Schädel werde nicht rechtzeitig durch einen operativen Eingriff geöffnet, führe dies häufig zum Tod. Trage man einen Helm beim Radfahren, werde die Wahrscheinlichkeit einer schweren Schädelverletzung deutlich reduziert. Daher empfiehlt der ärztliche Leiter klar einen Helm zu tragen.

Risiko eines Unfalls mit dem Fahrrad immer gegeben

Ist man mit dem Rad unterwegs, sei das Risiko eines Unfalls mit einem Auto, Fußgängern oder Hindernissen wie Bordsteinkanten und Polleranlagen immer gegeben. Der Helm trage dazu bei, den Kopf zu schützen. Schürfwunden oder auch ein Bruch an Arm oder Bein ließen sich deutlich einfacher behandeln. Es gäbe immer noch genügend Menschen, die ohne Helm unterwegs seien, berichtet Gräbedünkel.

Kinder würden oft durch ihre Eltern dazu angehalten, einen Schutzhelm zu tragen, sie seien häufig die Vorbilder. Nach Ansicht des ärztlichen Leiters sei es so, dass der Helm auch auf vermeintlich kurzen Wegen mit dem Rad getragen werden muss. Viele Radfahrer setzten ihren Helm zwar auf größeren Touren auf, sind aber auf kurzen Wegen wie dem Einkauf um die Ecke ohne Kopfschutz unterwegs und gerade dann passiere etwas.

Wie Polizeisprecherin Fränze Töpfer von der Landespolizeiinspektion in Nordhausen informiert, gibt es keine Helmpflicht für Fahrradfahrer. „Wir Polizisten können immer nur wieder an die Vernunft der Radfahrer appellieren, einen Helm zu tragen“, sagt Töpfer. Die Politik habe in der Vergangenheit zwar immer mal wieder darüber debattiert, eine Helmpflicht per Gesetz auf den Weg zu bringen, passiert sei es bis dato aber nicht. Falls jemand mit seinem Rad ohne ausreichende Beleuchtung oder fehlende Klingel unterwegs ist, sei dies ein Grund, ihn anzuhalten und zu kontrollieren. Ist das Rad technisch in Ordnung und der Fahrer trage kein Helm, stelle dies keinen Verstoß dar. Am Ende ginge es um die eigene Sicherheit, komme es zu einem Sturz, an dem man nicht einmal selbst schuld sein muss, könnten sich auch geübte Pedalisten nicht so abfangen, um ihren Kopf zu schützen, wie es ein Fahrradhelm tun würde.

Auch Danny Stude von der Mühlhäuser Radhalle empfiehlt einen Helm zu tragen. Dieser müsse nicht zwingend im Fachhandel gekauft werden. Foto: Daniel Volkmann

„Das wichtigste bei einem Fahrradhelm ist die Passform“, sagt Danny Stude von der Mühlhäuser Radhalle. Entscheidend sei der Umfang des Kopfes und dass der Verschluss ordentlich unter dem Kinn sitzt. Kommt es zum Sturz, dürfe der Helm nicht vom Kopf rutschen. Natürlich könne man sich im Fachhandel beraten lassen und auch kaufen, aber ein Helm vom Discounter muss dabei nicht deutlich schlechter abschneiden.

Der Fachhandel könne gut beraten, messen, Empfehlungen aussprechen, hier würde es auch Helme für unterschiedliche Anforderungen beim Radfahren geben. Ob Mountainbiker, Touren- und Rennradfahrer oder für jemanden, der mit seinem Rad Tricks zeigt. Jeder Schutzhelm sei unterschiedlich belüftet, mit oder ohne Visier und könne je nach Ausführung auch den kompletten Hinterkopf bis zum Nacken schützen. Egal wo man kauft, wichtig sei es überhaupt einen Helm beim Radfahren zu tragen.

Die neuste Generation Fahrradhelme könne sich laut Stude bei einem Sturz noch besser an den Kopf anpassen. Einfach erklärt, befinde sich in der Außenschale des Helmes eine zweite Schale. Diese sei beweglich und liege direkt am Kopf auf. Kommt es nun zu einem Sturz, werde die aufkommende Kraft durch die bewegliche Schale umgeleitet. Demnach würde das neuartige System das Risiko einer Verletzung des Hirngewebes deutlich verringern. Ein einfacher Fahrradhelm liege beim Fachhändler bei gut 40 Euro, wobei es nach oben keine Grenzen gäbe.