Rettungseinsatz auf Radweg zwischen Grabe und Körner: Seniorin gerät mit Elektromobil in Schieflage

Zu einem Rettungseinsatz kam es am Mittwochmittag auf dem Radweg zwischen Grabe und Körner. Eine Seniorin geriet mit ihrem Elektromobil in Schieflage.

Grabe. Ein Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettern sorgte am Mittwoch in Grabe für Aufsehen. Das sagt die Polizei:

Zu einem Einsatz von Polizei, Mühlhäuser Berufsfeuerwehr und Rot-Kreuz-Rettern kam es am Mittwochmittag auf dem Radweg zwischen Grabe und Körner.

Nach Informationen der Polizei sei eine Seniorin auf ihrem Elektromobil gegen 11.15 Uhr aus Richtung Körner kommend nach rechts vom Radweg abgekommen. Infolgedessen schlitterte die Dame samt vierrädrigem-Mobil einen Abhang hinunter und geriet dort in Schieflage. Ein Radfahrer und ein Jogger, die zur selben Zeit auf dem Radweg unterwegs waren, eilten zur Hilfe. Sie hievten die Frau samt ihrem Fahrzeug aus dem Graben.

Unfall auf Radweg zwischen Grabe und Körner Zu einem Rettungseinsatz kam es am Mittwochmittag auf dem Radweg zwischen Grabe und Körner.

Nach Informationen der Polizei sei eine Seniorin auf ihrem Elektromobil gegen 11.15 Uhr aus Richtung Körner kommend nach rechts vom Radweg abgekommen.

Infolgedessen schlitterte die Dame samt vierrädrigem-Mobil einen Abhang hinunter und geriet dort in Schieflage.

Ein Radfahrer und ein Jogger, die zur selben Zeit auf dem Radweg unterwegs waren, eilten zur Hilfe.

Da sich die Seniorin nicht schlimm verletzte, setzte sie ihre Fahrt in Richtung Grabe fort. Nachdem sich die Frau mit ihrem Mobil in Bewegung gesetzt hatte, passierte es erneut. Seniorin und Elektromobil fuhren wieder in den Graben. Die Ersthelfer setzten den Notruf ab, alarmierten die Rettung. Die Frau wurde vorsorglich mit in das Krankenhaus nach Mühlhausen genommen. Ihre Familie kümmerte sich später um das Fahrzeug. Ob es am Mobil einen technischen Defekt gab oder gesundheitliche Probleme die Ursache für die Unfälle sind, muss noch ermittelt werden.

