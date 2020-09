Röblinglaufverein lädt zum Kinderkonzert nach Mühlhausen

Zum Konzert im Garten des Mühlhäuser Puschkinhauses kamen am Freitag Mädchen und Jungen aus Kindergärten der Stadt sowie aus Körner und von der Grundschule am Forstberg. Das Künstlerduo Christian Georgi (Saxophon) und Detlev Rose (hinten rechts mit grauer Jacke) sorgte mit „Geschichten aus der Murkelei“ und viel Musik für Freude. Das Konzert hatte der Röblinglaufverein organisiert als Entschädigung für die Kinderveranstaltung des Röblinglaufs, der in diesem Jahr ausfallen musste. Am Freitag um Mitternacht endete auch der Virtual Run, die Ersatzveranstaltung zum Lauf. Mehr als 260 Teilnehmer starteten zugunsten der Thüringer Hospizarbeit.