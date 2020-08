Rollerfahrer versteckt sich und stürzt auf Flucht -Ladendieb tritt nach Verkäuferin -Tausende Euro erbeutet

Autos ineinander geschoben

Der Fahrer eines VW fuhr am Montag gegen 14.25 Uhr auf der Ammerschen Landstraße in Richtung Ammern. Vor einer Ampel fuhr der 55-Jährige auf den vor ihm befindlichen Citroen einer 50-Jährigen auf, der hielt. Durch den Aufprall wurde der Citroen wiederum auf einen davor haltenden BMW aufgeschoben. Personen wurden nicht verletzt.

Gestohlene Spielzeugautomaten entdeckt

Mögliches Diebesgut entdeckte ein Zeuge am Montagabend auf einem Grundstück im Gasometerweg in Mühlhausen. Er fand dort mehrere aufgebrochen Spielzeugautomaten, welche die Diebe möglicherweise dort zurückgelassen haben. Woher die Automaten stammen, muss die Polizei noch klären.

Fast-Food-Restaurant besprüht

Erst bestellte er Essen, dann soll ein junge Mann am späten Montagabend das Gebäude eines Fast-Food-Restaurant in der Ammerschen Landstraße in Mühlhausen mit Graffiti besprüht haben. Laut Zeugen hatte der Unbekannte zunächst im Außenbereich des Schnellrestaurants gegessen. Gegen 23.35 Uhr habe er schließlich mit einer Spraydose eine Glasscheibe des Restaurants besprüht. Auf Fahrrädern fuhren der Täter und ein weiterer unbekannter Mann davon. Polizisten erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise zu den Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Ladendieb tritt nach Mitarbeiterin - Zeugen gesucht

Wegen räuberischen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei seit Dienstagmorgen in Mühlhausen. Ein bislang unbekannter Mann verstaute gegen 9.40 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Ammerschen Landstraße in Mühlhausen Waren in seinem Rucksack. Als der Dieb mit seiner Beute aus dem Laden rannte und auf seinem Fahrrad flüchtete, nahm eine Mitarbeiterin bis zur Industriestraße die Verfolgung auf.

Der Mann trat nach ihr und konnte somit seine Flucht fortsetzen. Der Unbekannte war 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Er hatte eine Sonnenbrille auf und trug ein dunkles T-Shirt, eine weiße, kleinkarierte kurze Hose und dunkle Sneaker. Er war mit einem silberfarbenen Herrenrad unterwegs. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

Rollerfahrer versteckt sich und stürzt auf Flucht vor Polizei

Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr wollten Polizisten einen Rollerfahrer in der Mühlhäuser Schadebergstraße zu kontrollieren. Als diese ihren Streifenwagen abstellten, ergriff der Rollerfahrer plötzlich die Flucht. Zunächst versteckte er sich in einem Busch. Als die Polizisten ihn entdeckten, flüchtete er über einen Zaun. Beim Versuch, über eine Mauer zu springen, stürzte er zu Boden und verletzte sich. Seine Flucht musste er aufgeben. Es stellte sich heraus, dass der E-Roller nicht versichert war. Außerdem stand der unter Drogeneinfluss.

Fahrraddieb lässt Beute bei Verfolgung zurück

Beim Versuch, ein Fahrrad zu stehlen, wurde ein Mann am Montag in Mühlhausen erwischt. Der Unbekannte begab sich an den Hintereingang eines Supermarktes in der Karl-Liebknecht-Straße, wo er seine Beute an sich nahm. Dabei wurde er von zwei Zeugen beobachtet, die schließlich die Verfolgung bis zur Ballongasse aufnahmen. Dort flüchtete der Unbekannte über einen Hintereingang. Das Fahrrad ließ er zurück. Es konnte wieder an den Besitzer übergeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tausende Euro bei Einbruch erbeutet

Am Montag wurde die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Lindenbühl in Bad Langensalza von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt. Sie durchsuchten die Wohnung und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 11.10 Uhr und 22 Uhr, als die Wohnungsinhaber nicht da waren. Zeugenaussagen zufolge waren zum Tatzeitpunkt vermeintliche Spendensammler für eine Hilfsorganisation in den Häusern unterwegs. Ob diese etwas mit dem Einbruch zu tun haben oder gar selber als Zeugen in Betracht kommen, muss derzeit noch geklärt werden. Wer etwas beobachtet hat oder wem verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Nähe des Mehrfamilienhauses aufgefallen sind, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der 03603/8310 entgegen.

