Rosa aus Jena gilt als eine der angesagtesten Party-Show-Bands in Thüringen. Am 23. Juni kommen die Musiker nach Bad Tennstedt.

Rosa und Viera Blech spielen in Bad Tennstedt

Bad Tennstedt. Zwei Spitzenbands spielen diesmal beim Heimat- und Brunnenfest in Bad Tennstedt. Das ist noch an den Festtagen im Juni geplant.

Das Heimat- und Brunnenfest in Bad Tennstedt hat diesmal ein besonders volles Programm. Am Freitag, 23. Juni, ist um 15 Uhr Eröffnung im Kurpark. Auch die Quellprinzessin Moana Seyfarth-Opel ist dabei, die ihre Amtszeit verlängert hat.

Mit dem Heimat- und Brunnenfest feiert Bad Tennstedt die Schwefelquelle, der die Stadt ihren Kurstatus verdankt. Am Eröffnungstag soll es in diesem Jahr auch eine Abendveranstaltung geben, teilt die Leiterin der Tourist-Information Stephanie Mayer mit. Es konnte die Band Rosa gewonnen werden. Der Eintritt kostet 10 Euro. Laut Mayer gibt es keinen Vorverkauf, Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Am Samstag, 24. Juni, startet um 13 Uhr ein buntes Markttreiben im Kurpark sowie Spiele für Kinder wie zum Beispiel eine Goldsuche. Der Tennstedter Karnevalverein (TKV) bietet zudem einen Tanzworkshop an. Ab 19 Uhr spielt mit der Band Viera Blech eine Ausnahmeformation aus Tirol. Dazu gibt es Karten im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro über die Homepage des Musikvereins unter mv-badtennstedt.de.

Am Sonntag, 25. Juni, lädt der Musikverein dann noch ab 10 Uhr zum Blasmusiktreffen. Eintritt: 5 Euro.