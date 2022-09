Rosen an der Bergkirche gepflanzt

Bad Langensalza. Was die Bad Langensalzaer Anni-Berger-Stiftung mit Künstler Harald Stieding eint.

Die Bad Langensalzaer Anni-Berger-Stiftung hat drei Rosen an der Bergkirche in Bad Langensalza gepflanzt. Die Stiftung hat sich dem Bewahren der Rosentradition ebenso verschrieben wie dem Erhalt öffentlicher Anlagen und dem Denkmalschutz.

Geholfen haben beim Pflanzen – in Anwesenheit von Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) und von Vertretern der Kirchengemeinde sowie der Gästeführerzunft – die städtischen Kinder-Hoheiten, Kirschblütenprinzessin Leyenna Kosiol und Samurai Marvin Diehl.

Hintergrund dieser Aktion war eine Begehung öffentlicher Flächen und Gebäude mit dem Maler Jan Stieding. Er ist der Sohn des 2016 verstorbenen Bad Langensalzaer Bildhauers Harald Stieding. Dabei wollte man sehen, wo es in der Kurstadt überall Kunstwerke des namhaften Bildhauers gibt, um diese später in einer Publikation vorzustellen. So sagte es die Vorsitzende der Stiftung, Marie-Luise Steube.

Für die 1990 in Bad Langensalza gestorbene Anni Berger war die Rose die Königin der Blumen. Berger lebte und wirkte im heutigen Stadtteil Ufhoven.

Konfirmanden spenden in diesen Tagen eine weitere Rose

Beim Besuch der Bergkirche St. Stephani kam laut Steube die Idee auf, in diesem sakralen Raum die bereits vor knapp anderthalb Wochen eröffnete Ausstellung „Anders-Ort“ zu initiieren und zudem drei Rosen an dem Gotteshaus zu pflanzen. Es handelt sich um die Züchtungen „Friedenslicht“ und „Anni Berger“.

Eine weitere Rose soll in den nächsten Tagen hinzukommen. Sie wird von der jüngsten Konfirmandengruppe der Bad Langensalzaer Kirchengemeinde gesponsert.