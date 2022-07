Rote Beete und Weltall

Alexander Volkmann sucht nach einem bekannten Ort in Sachsen

Die dreitägige Klassenfahrt muss ein voller Erfolg gewesen sein. Allerdings kann ich das nur Satzfetzen meiner beiden Jungs nach der Heimkehr entnehmen.

Auf die Frage nach dem Wohlbefinden zwischendurch per Handy gab es nur ein „gut“. Natürlich, so weit weg von der Heimat kostet jeder Buchstabe extra. Immerhin, so der Tenor in der Klasse, es soll allen Spaß gemacht haben.

Lagerfeuer, der Sprung vom Fünfer in den See und Händchenhalten mit den Mädchen bleiben in Erinnerung. Es sind genau die Dinge, an die ich mich 30 Jahre später noch erinnere.

Aber wohin führten uns die Klassenfahrten?Die Jungs haben das jedenfalls schon wieder verdrängt. „Rote Beete – Morgenkranz oder so ähnlich“, grübelte das Kind. „Irgendwo in Sachsen.“

Wissen Sie es? Fällt beim Stichwort Weltall der Groschen?

Viele Ossis und manch ein Wessi wissen natürlich, dass Deutschlands erster Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn aus der Ecke kommt, aus Morgenröthe-Rautenkranz.

Zugegeben, sehr weit weg davon war das Kind nun auch nicht.