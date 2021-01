Rückblick 2020: Bad Langensalzas Rathaus brummt

Selten wurde öffentlich über derart viele städtische Vorhaben gesprochen wie im Jahr 2020. Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz kam im vergangenen Jahr so richtig in Schwung.

Bad Langensalza. Zwangspause, Stillstand, Lockdown – an 2020 werden viele Bad Langensalzaer einen Haken machen wollen. Kultur, Sport, Handel, Vereinsleben, die Pandemie lähmte alles. Im Rathaus indes ging’s betriebsam zu.

Auffallend viele Initiativen und Projekte wurden in den vergangenen zwölf Monaten aus der Stadtverwaltung heraus angestoßen. Anders formuliert: Selten wurde öffentlich über derart viele städtische Vorhaben gesprochen.

Wie durch ein Brennglas zeigte dies die Stadtratssitzung vom 1. Oktober. In einem 40-minütigen Parforceritt stellte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) die aktuelle Agenda der Stadtverwaltung vor. Von der Haushaltssituation über Bauprojekte und die Digitalisierung der Verwaltung bis zu neuen Hundetoiletten. In dieser Ausführlichkeit und Form war das ein Novum in Bad Langensalza.

Im Vorjahr war der Bürgermeister noch auf der Suche nach seiner Rolle. Im Interview fragte er sich, welche Projekte er für sich verbuchen könne und was dem Wirken seines Vorgängers Bernhard Schönau zuzuschreiben sei. Dieser Knoten scheint geplatzt. Matthias Reinz hält die Zügel in der Hand, baute die Verwaltung um und machte aus dem Bauamt eine Stabstelle des Bürgermeisters.

Er schlägt Pflöcke ein. 2021 soll mit der Umsetzung eines Radwegkonzepts begonnen werden. Nach dem Willen des Bürgermeisters soll dies ohne Planungsauftrag geschehen, manche Stadträte sehen das anders. Die Planungen für die Sanierung der Tennstedter und Sondershäuser Straße sollen beginnen, ebenso für den Bau eines Kreisels an der Europakreuzung. Rund um das Kulturzentrum soll Platz für Familien entstehen.

Lösungen für festgefahrene Probleme zeichnen sich ab. Die Großwelsbacher haben ihren Willen, die ungenutzte Gaststätte ist abgerissen – lange Jahre ein schier utopisches Ansinnen. Die Malzfabrik in Thamsbrück, Ärgernis und Spottobjekt zugleich, soll ebenfalls weichen. In Zimmern soll es künftig wieder möglich sein, Häuser zu bauen. Reinz will sich für die Verkleinerung der Trinkwasserschutzzone einsetzen. Das Bahnhofsgebäude wurde gekauft und soll zur Bundesgartenschau (Buga) zumindest äußerlich hergerichtet werden. Von Bernhard Schönau angestoßene Großprojekte wie die Stadionsanierung, die Erweiterung der Friederiken-Therme und die Dorferneuerung in Aschara, Illeben, Eckardtsleben laufen geräuschlos weiter.

Die Zusammenarbeit zwischen Bad Langensalza und dem Landratsamt läuft besser als unter Reinz’ Vorgänger – soweit das von außen beurteilt werden kann. Die Tarifverhandlungen am Hufeland-Klinikum waren erfolgreich. Amtshilfeersuchen des Landrats in der Pandemie beantwortete Matthias Reinz, im Gegensatz zur Stadt Mühlhausen.

Schwung bekommt die Stadtspitze von regen Vereinen und Initiativen, weniger vom fleißigen aber eher braven Stadtrat. Der Gewerbeverein, der Erprobungsraum, der Verein Zwischenwelten sind Hansdampf in allen Gassen. Sie organisieren das Heimatshoppen, bieten Räume für Veranstaltungen und Debatten, engagieren sich für die Jugend – etwa im Jugendcafé in der Dryburg oder im Skatepark.

Stagnation gab es 2020 auch, von Corona einmal abgesehen. Die Buga-Vorbereitungen laufen noch immer hinter den Kulissen, zum Unmut vieler Bürger. Die Kooperation mit der Buga GmbH bewertete Matthias Reinz als „katastrophal“ und stand damit im Rund der Außenstandorte allein da. Bei den Diskussionen über die Kita-Gebühren bemängelten Elternvertreter zum wiederholten Mal, von der Stadt unzureichend eingebunden worden zu sein. Auch wenn deren Beteiligung formal Aufgabe der Kita-Träger ist. Das Stadtmuseum wurde auch 2020 nicht wiedereröffnet. Im Barfüßer-Kloster gibt es noch immer kein Hotel.