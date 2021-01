Rückblick 2020: Neuer Polizei-Chef für Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis.

1. Oktober: Das amerikanische Unternehmen Beaver kauft die Mühlhäuser Firma Intercord.

7. Oktober: 3 Millionen Euro will der Landkreis in die Sanierung des Schullandheimes investieren, so beschließt es der Kreistag.

14. Oktober: Spatenstich in Neunheilingen. 13 Millionen Euro fließen in den Breitbandausbau im Landkreis.

19. Oktober: In Mühlhausen ist nun ein Panzerblitzer im Einsatz. Zudem wird der stationäre Blitzer erneuert, der in der Nähe des Hufeland-Klinikums steht und in beide Richtungen blitzt.

29. Oktober: Das Projekt „Museum against Corona“ der Mühlhäuser Museen erhält eine Anerkennung beim Thüringer Tourismuspreis. Im ersten Lockdown wurden täglich neue Objekte vorgestellt.

1. November: Pascall Rödiger ist der neue Leiter der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich. Sein Vorgänger, der aus Bad Langensalza stammende Thomas Gubert, ist nach Nordhausen gewechselt.

1. November: Eigenriedens Einwohner stimmen für den Erhalt ihrer Angerlinden.

4. November: In Herbsleben investiert ein Wiesbadener 2,8 Millionen Euro in 14 barrierefreie Wohnungen in der Kreuzgasse.

5. November: Mühlhausens Spielplatz am Petriteich wird eröffnet.

8. November: Bei einer Auseinandersetzung in Mühlhausen wird ein Mann mit einem Messer schwer verletzt.

9. November: Bad Langensalzaer Richardt Schmidt organisiert in der Bergkirche eine Fotoausstellung zu Protesten in Indien.

26. November: Die Arbeiten am neuen Hirntumorzentrum am Hufeland-Standort in Mühlhausen sind abgeschlossen. Die Investition beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro.

30. November: Nach nur sieben Monaten trennt sich die Gemeinde Herbsleben von ihrem Jugendpfleger. Dem 30-Jährigen aus Erfurt wird Betrug, Urkundenfälschung und Untreue vorgeworfen. Noch kurz zuvor hatte er im Gemeinderat von erfolgen berichtet.

1. Dezember: Die Feuerwehren des Kreises sind auf Digitalfunk umgerüstet. Die letzten Fahrzeuge werden in Bad Tennstedt umgerüstet.

15. Dezember: In Mühlhausen wird der Kreisverkehr am Blobach fertiggestellt. Er kostet 1 Million Euro gekostet und ist neben dem Ausbau der Martinistraße das zweitgrößte Straßenbauprojekt.