Ruhepause am Bach

Martina Grigutsch ist Pfarrerin in Schönstedt, Alterstedt, Waldstedt, Zimmern, Weberstedt und Mülverstedt.

Es ist warm. Die Straßen sind leer. Stille. Alle sind geflüchtet vor der Wärme. In die Kühle ihrer Wohnung. Ins Freibad. Überall hin, nur weg aus der Hitze. Den Tag abwarten, bis der Abend kommt, mit seinem länger werdenden Schatten.

Es ist eine Auszeit inmitten des Lebens. Zeit zum Dösen. Zeit zum Denken.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ich denke an den Sommerurlaub. Wo es hingeht, was wir erleben werden. An Lachen und Erholung. An Seele baumeln lassen. Wanderungen durch den Wald und wie es ist, die Füße in die Kühle eines Baches zu strecken.

Auch Bilder vergangener Urlaubstage kommen mir in den Sinn. Wie schön das war und wie erholsam. Das Leben ist seitdem nicht stehen geblieben. Im Gegenteil: Es zog immer weiter.

Doch manchmal, da war es so, als hielte es den Atem an. So wie jetzt. In der Hitze des Tages eine Auszeit vom Leben. Plötzlich und unerwartet. Wohltuend und wertvoll.

Eine Auszeit, wie ein Geschenk.

Zeiten zum Ruhen, zum Schauen, zum Ordnen.

Zum Wandern gehört die Pause am Bach. Zur Ruhe kommen, Füße strecken, Seele streicheln und irgendwann geht es weiter, doch bis dahin hat alles seine Zeit.