Run auf Tickets für Orgel-Show in Mühlhausen

Mühlhausen. Nico Wieditz kommt mit seiner Orgelshow nach Mühlhausen. Es wird ein besonderes Konzert. Das Interesse daran ist riesig.

Rund die Hälfte der insgesamt 700 Karten für die beiden Orgel-Shows von Nico Wieditz im Sommer 2023 in der Marienkirche sind verkauft. „Ich freue mich riesig über das große Interesse“, sagt Wieditz, der in Oberdorla aufgewachsen ist. Am Montag drehte er in St. Marien einen Werbetrailer für sein Mühlhausen-Gastspiel.

Seine symphonische Show ist außergewöhnlich – was die Auswahl der Musik angeht, und auch durch ihre Lichteffekte. Das Interesse an seinen Shows an der Sauerorgel sieht Wieditz als ein „deutliches Signal, dass die Menschen die Orgel erleben wollen – mit einem breiten Spektrum an Musik“. In der Vorbereitung auf diese Konzerte sei er „massiv von der Stadtverwaltung unterstützt“ worden. Mit seinen Shows wolle er polarisieren. „Musik soll immer Spaß machen und die Orgel nicht in Vergessenheit geraten. Sie ist kein langweiliges Instrument.“

Open Air soll 2024 oder 2025 in Vogtei kommen

Für den vierten Advent plant er noch etwas Besonderes: In Walldorf bei Meiningen soll es ein Mitternachtskonzert geben. „Das kann ich mir auch in einer der Kirchen im Unstrut-Hainich-Kreis vorstellen. Das Interesse daran ist immer groß. Einzige Voraussetzung: Die Kirche muss beheizbar sein.“ Neben den St.-Marien-Konzerten und einem Konzert in Menteroda plant Wieditz für 2023 ein weiteres Highlight in der Region: ein Open Air in Mihla. Ein solches Konzert unter freiem Himmel soll es 2024 oder 2025 auch in der Vogtei geben.

Karten für die Konzerte am 30. Juni und 1. Juli (je 21 Uhr) im Ticketshop Thüringen, Steinweg 88 in Mühlhausen oder online, in der Tourist-Information und bei Strecker.