Rundwanderung im Hainich

Kammerforst. Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt anlässlich seiner Gründung vor 29 Jahren zur nächsten Wanderung ein. Diese Tour ist geplant.

Im April vor 29 Jahren wurde die Ortsgruppe Hainich-Rennstieg des Rennsteigvereins 1896 gegründet. Aus diesem Anlass lädt der Vereinsvorsitzende Gerd Betzold am Dienstag, 11. April, zu einer Wanderung ein. Die zwölf Kilometer lange, mittelschwere Tour, führt über den Saugrabenweg im Hainich und ist auch als Kurzwanderung möglich. Beginn: 10 Uhr in Kammerforst am Zollgarten.

Eine Versorgung ist unterwegs vorgesehen.