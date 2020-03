Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sangeskunst vom Feinsten

Kraft und Zuversicht in einer Welt zunehmender Irrationalität spendete das Konzert eines der besten deutschen Chöre seiner Art in der Klosterkirche St. Marien. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Wolfgang Kupke interpretierte der Landesjugendchor am Sonntagabend Werke des Frühbarock und der klassischen Moderne. Am Schluss standen drei weltliche Kompositionen, die der leichten Muse nahestehen.

Mit Heinrich Schütz‘ sechsstimmiger Motette „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ eröffneten die jungen Sängerinnen und Sänger das Programm. Der ausgesprochen homogene, beispielhaft durchsichtige Chorklang, die absolut saubere Intonation, die dynamische Lebendigkeit der melodischen Linien, der überzeugende Kontrast zwischen sensiblem polyphonen Gewebe und ausdrucksstarker Homophonie inmitten sonorer Bässe und leuchtender Soprane lassen auf sorgfältigste Feinarbeit des Dirigenten und der Stimmbildnerin Kathleen Ziegner schließen. Es folgten zwei Bearbeitungen des Chorals „Christe, der du bist“ von Michael Praetorius, davon eine doppelchörig. Hier wirkte die solistische Besetzung des Chors 1 besonders reizvoll. Mit Leonard Lechners „Nun schein, du Glanz der Herrlichkeit“ und Praetorius‘ häufig zu hörender Choralbearbeitung „Der Morgenstern ist aufgedrungen“ endete der Programmblock mit Musik des Frühbarock. Der estnische Komponist Arvo Pärt (geb. 1935) ist bekannt für sein Bestreben, moderne Tonsprache mit Einfachheit und Verständlichkeit zu verbinden, und erreicht damit oft eine bemerkenswerte spirituelle Qualität. Sein „Morgenstern“ verquickt Herbes und Liebliches miteinander. Die harmonischen Reibungen hatte der Chor mit geradezu schlafwandlerischer Sicherheit im Griff. Wenn Trauer zum Ereignis wird – in Samuel Barbers „Agnus Dei“ war es zu hören. In Petr Ebens „Sonnengesang“ nach Franz von Assisi bewältigte der Chor die anspruchsvollen harmonischen Herausforderungen auf beeindruckende Weise. Gefühlvoll und schlicht geriet „Stemning“ (Stimmung, Atmosphäre) des Schweden Wilhelm-Peterson Berger. Seinen beschaulichen Chorsatz „Evening Primrose“ (Nachtkerze) lässt Benjamin Britten nicht auf dem Grundton, sondern der Sekunde enden: Der Gesang entschwindet ins Unbestimmte, kann weitergedacht werden. In „The Spheres“ (Die Sphären) des Norwegers Ola Gjeilo (geb. 1978) erscheint eine Klangfolge, die dem Jenseits zu entstammen scheint, verklingt endlich im Pianissimo und wird beantwortet von einem „Kyrie eleison“, quasi einem Schrei um Gnade, der in einem Crescendo zum Fortissimo führt. In „Healing Light“ (Heilendes Licht) vertonte der Brite Karl Jenkins ein keltisches Gebet (Der tiefe Frieden von Christus, das Licht der Welt, sei mit dir ...), wobei sich die gesanglichen Frauenstimmen über ein rhythmisches Ostinato der Männer legen, das im Original von Schlaginstrumenten ausgeführt wird. Zum Schluss erklangen Werke von Cole Porter, Bob Chilcott und John Rutter. Porters „Night and Day“, ein Jazzstandard, entwickelt aus dem Musical „Gay Divorce“ (Heitere Scheidung) von 1932, gewann in der Chorfassung deutlich an Qualität gegenüber dem Original.In Chilcotts verträumt-romantischem „Sun, Moon, Sea and Stars“ stellte der Chorist Valentin Schmidt seine Qualitäten als Solist unter Beweis. Das Konzert endete mit einem lustigen Satz Rutters auf ein Nonsense-Gedicht von Edward Leear aus dem Jahr 1870: „Der Eul und die Miezekatz“ – die beiden Tiere heiraten einander. Langer und kräftiger Beifall war der Dank für einen wunderbaren Konzertabend.