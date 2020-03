Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sanierung der Dünwaldhalle noch in diesem Jahr geplant

Die Gemeinde Dünwald erhält für die Sanierung des Daches der Dünwaldhalle in Hüpstedt 94.500 Euro Förderung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Die Maßnahme soll jetzt auch in das Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Gemeinde aufgenommen werden, sagte Bürgermeister Frank Meyer (CDU). Zehn Prozent Eigenanteil müsste die Gemeinde tragen. Es handelt sich um eine dringende Investition, sagte Meyer.

Dach und Dachrinne seien undicht, das Wasser laufe in die Halle. Die 10.000 Euro an Eigenmitteln sollen mit dem HSK über die Bedarfszuweisung akquiriert werden. Am 24. März soll das Konzept im Finanzausschuss vorgestellt werden, Abgabeschluss für die Fortführung des HSK sei der 31. Mai, so Meyer. Man wolle möglichst nach Ostern im Gemeinderat darüber beschließen, um die Baumaßnahmen noch in diesem Jahr umsetzen zu können. Sowohl der Schulsport wie auch verschiedene kulturelle Veranstaltungen, darunter die Kirmes, finden regelmäßig in der Halle statt. Die Kostenschätzung für die Bauarbeiten beläuft sich auf insgesamt 105.000 Euro. Der Kostenvoranschlag ist allerdings schon fast zwei Jahre alt, weshalb die tatsächlichen Baukosten noch einmal steigen könnten.