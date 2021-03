Mühlhausen. Die Bauarbeiten am Reichsstädtischen Archiv sowie am Westflügel des Mühlhäuser Rathauses laufen parallel.

Sanierung des Mühlhäuser Rathauses geht in nächste Runde

Am Mühlhäuser Rathaus laufen gerade mehrere Sanierungsarbeiten parallel. Während die Baustelle im Reichsstädtischen Archiv in die letzte und entscheidende Phase geht, wird nun auch die Westfassade des Verwaltungskomplexes grundhaft hergerichtet. Der Westflügel des Rathauses stammt aus der Zeit der Renaissance, also aus dem 15. und 16. Jahrhundert.