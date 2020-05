Das Novalis-Haus in Bad Tennstedt kippt wegen Statikproblemen nach hinten, deshalb stagniert derzeit die Sanierung.

Bad Tennstedt. Bad Tennstedts Bürgermeister will von Experten Lösungen für Statikprobleme am Novalis-Haus einfordern, damit die Sanierung weitergehen kann.

Sanierung des Novalis-Hauses in Bad Tennstedt soll weitergehen

Lösungen für das Novalis-Haus in Bad Tennstedt will Bürgermeister Jens Weimann (CDU) von den Bauexperten einfordern. Wie er in der jüngsten Sitzung des Stadtrats informierte, stagniert die Sanierung noch wegen Statikproblemen. Diese waren bei Baubeginn 2018 sichtbar geworden.

