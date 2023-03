Aleksandr Ghazaryan und Helena Graf aus der Grundschule des evangelischen Schulzentrums in Mühlhausen traten beim Turnier an.

Schachturnier evangelischer Grundschulen in Mühlhausen

Mühlhausen. Schüler aus Mitteldeutschland treffen sich in der Kreisstadt zum Duell. Was Schachspielen bei Kindern fördert und wer beim Turnier am evangelischen Schulzentrum abgeräumt hat.

58 evangelische Grundschüler, unter ihnen auch Aleksandr Ghazaryan (links) und Helena Graf vom Mühlhäuser Schulzentrum, traten am Mittwoch zu einem Schachturnier an. Die jungen Spieler kamen aus der Kreisstadt sowie aus Nordhausen, Gotha, Erfurt, Hettstedt, Halle und Zeitz. Sandra Hochgräfe ist sonderpädagogische Fachkraft an der Grundschule und hat das Turnier gemeinsam mit Rüdiger Schorch von der Schach-AG organisiert. Sie sagt: „Schach fördert Konzentration, Sozialkompetenz und abstraktes Denken. Das stärkt auch ihr Selbstbewusstsein. Außerdem lernen die Kinder, mit Würde zu verlieren“. Als beste Schule gingen die Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Grundschule aus Hettstedt nach Hause, dicht gefolgt von den Schulen aus Nordhausen und Mühlhausen.