Bei ihrer Diebestour verursachten die Täter erheblichen Sachschaden, der - so heißt es - in keinem Verhältnis zum Beutegut stehe.

Schaden ist höher als Beute: Münzboxen an Toiletten in Mühlhausen aufgebrochen

Mühlhausen. Auf die Münzboxen öffentlicher Toiletten hatten es Diebe in Mühlhausen abgesehen. Die Unbekannten brachen in der Nacht zu Sonntag mehrere dieser Boxen auf und nahmen das Kleingeld an sich.

Ein besonders schwerer Fall von Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in Mühlhausen die Münzboxen der öffentlichen Toiletten aufgebrochen und das Münzgeld gestohlen. Betroffen sind laut Polizeiinspektion Unstrut-Hainich die Toiletten auf dem Steinweg und am Busbahnhof. Die Täter verursachten erheblichen Sachschaden in einer Höhe von ungefähr 3000 Euro, der zum Beutegut in keinem Verhältnis steht.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.