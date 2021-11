Schäden am Vogteier Grenzhaus bei Heyerode sind vorerst behoben

Heyerode/Niederdorla. Die Gemeinde kritisiert starkes Verkehrsaufkommen durch das denkmalgeschützte Haus

Der erste Schaden sei beseitigt, das Problem aber nicht gänzlich behoben. Einige, am Donnerstag notdürftig reparierte, Bauteile müssen im Frühjahr ersetzt werden. Dieses Fazit fällt Thomas Golebniak, der Bauamtsleiter der Gemeinde Vogtei, nach einem Unfall in der Nacht zu Donnerstag am Grenzhaus in Niederdorla. Das steht zwar unmittelbar vor den Toren Heyerodes und damit der Landgemeinde Südeichsfeld, aber auf Grund und Boden der Vogtei. Das Grenzhaus selbst gehört der Laubgenossenschaft Niederdorla.

Der Unfall – ein hoher Lkw war hängengeblieben – hatte tragende Teile der Fachwerkkonstruktion herausgerissen, ein Statiker musste sich den Schaden begutachten. Seine Einschätzung: Das Schwellholz über dem herausgerissenen Unterzug hat auf der Südseite keine Auflage; die noch waagerechten Balken können die Lasten dauerhaft nicht tragen; weitere nicht reparable Setzungsschäden können auftreten.

Kurzfristige Reparaturen zur Sicherung wurden erforderlich. „Wir sind sehr dankbar, dass es Denis Fritzlar mit seiner Zimmerei in Langula kurzfristig gelungen ist, Arbeitskräfte und Material zu organisieren, obwohl beides derzeit eigentlich nicht verfügbar ist“, meint Golebniak.

Nun werden alte, teils beschädigte Bauteile zur Sicherung aufgearbeitet, angesichts der weiter herrschenden Gefahr, dass demnächst wieder ein Laster stecken bleibt.

Das denkmalgeschützte Grenzhaus, das direkt über die Straße führt, wird derzeit besonders stark vom Verkehr frequentiert. Wegen der nach Angaben des Freistaats bis zum 10. Dezember dauerenden Sperrung der Verbindung Nazza – Langula über die Struppeiche nutzen viele Autofahrer die Strecke über Hallungen und Heyerode. Auch die, die eigentlich dafür zu groß sind.

In den Gemeinden Südeichsfeld und Vogtei fordert man nun das Landesamt für Bau und Verkehr auf nachzudenken, wie sich das denkmalgeschützte Gebäude schützen lässt.