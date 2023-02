Nur noch wenige Litfaßsäulen stehen in Mühlhausen. Dass sie ansehnlich bleiben, darum will sich die Stadt kümmern.

Schandfleck Litfaßsäule: In Mühlhausen will man sie neu entdecken

Mühlhausen. Knapp 20 Litfaßsäulen gibt es noch in Mühlhausen. Einige sind ziemliche Schandflecke. Nun gibt es Ideen, sie anders zu nutzen.

Noch einmal will sich Mühlhausen mit den Litfaßsäulen befassen. Knapp 20 stehen in der Kernstadt. In den vergangenen Jahren verschwanden einige. Sie hatten an Relevanz verloren und waren zu Schandflecken geworden.

Litfaßsäulen wurden vom Berliner Drucker Ernst Litfaß erfunden und 1854 erstmals verwirklicht. Seitdem wurden die Säulen ein beliebtes, weil vergleichsweise kostengünstiges Werbemittel.

Seitdem taten sich neue Werbemittel hervor. Die Folge: Immer öfter wirkten sie unansehnlich, hingen die Plakate durchnässt an der Säule herab.

Die Mühlhäuser Litfaßsäulen befinden sich im Eigentum der Stadt. Sie ist auch für deren Bauunterhaltung verantwortlich. Ihre Instandhaltung fällt in den Zuständigkeitsbereich eines privaten Unternehmens. Das hatte vor gut fünf Jahren auch den Rückbau von einem Dutzend Werbesäulen an weniger attraktiven Standorten angeregt und finanziert.

Stadt will auf eigene Themen und Veranstaltungen aufmerksam machen

Einige der noch stehenden Säulen wurden im Laufe der Zeit immer unansehnlicher. Die Stadt Mühlhausen will nach Aussage von Oberbürgermeistermeister Johannes Bruns (SPD) die Verträge kündigen und die Litfaßsäulen selbst bewirtschaften. Daran soll dann für die Stadt und für Veranstaltungen in Mühlhausen geworben werden. „Wir wissen um den historischen Wert der Litfaßsäulen, wollen sie aber mit unseren Themen bespielen“, sagt Bruns.

Eine andere Idee: die Litfaßsäulen von Kindern und Jugendlichen der Mühlhäuser Schulen gestalten lassen.

Ebenso unansehnlich sind zuweilen Stromkästen – zumindest, wenn sie nicht bereits professionell gestaltet sind. Die Stadt will sich, nach Gesprächen mit der Thüringer Netkom, auch derer annehmen und sie gestalten lassen.