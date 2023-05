Schatz kehrt zurück nach Bad Langensalza

Bad Langensalza. Das Köhlerkreuz ist zurückgekehrt. Im Bad Langensalzaer Stadtmuseum können Besucher das außergewöhnliche Kunstwerk jetzt bestaunen.

Das Altarkreuz von Johann Heinrich Köhler aus dem 18. Jahrhundert ist in Bad Langensalza angekommen. Am Freitagabend wurde die Dauerausstellung rund um das Kruzifix im Stadtmuseum offiziell eröffnet. „Es ist ein besonderes Kunstwerk, das es in unserer Region so nicht noch einmal gibt. Das hebt uns von anderen Museen ab und wertet unsere Ausstellung auf“, sagte Museumsleiter Stefan Schuchardt.

In den vergangenen Jahren wurde das Altarkreuz in Dresden aufwendig restauriert. Die Ausstellung befasst sich mit seinem Schöpfer und seiner barocken Entstehungszeit. Für die Öffentlichkeit ist die Ausstellung ab Samstag, 6. Mai, zugänglich.