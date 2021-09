Schauspieler Steve Karier über Kulturhaus: Gerücht trifft Bad Langensalza im Kern

Bad Langensalza. Schauspieler Steve Karier spricht über angezogene Reiter, eine mögliche Eingemeindung und einen neuen Namen.

Im vergangenen Jahr war Schauspieler Steve Karier mit seinem Programm „Schwimmen nach Thüringen“ im ganzen Freistaat unterwegs. In diesem Jahr legte er die Tournee im Rahmen des Weimarer Kunstfestes neu auf und stellte dabei bereits in 15 Aufführungen die örtliche Gerüchteküche in den Fokus.

Am Mittwochabend spielte er im Kreuzgang des Bad Langensalzaer Stadtmuseums. „Viele Faktoren entscheiden darüber, was wir als Wahrheit und was wir als Lüge ansehen wollen“, so Karier.

TA-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für sein Programm „Thüringen – die ganze Wahrheit“ hatten der Schauspieler und sein Team im Vorfeld zum Flunkern aufgerufen. Dabei kamen auch in Bad Langensalza einige Gerüchte zusammen. So sei zum Beispiel der Nackte Reiter auf dem Augustinerplatz zu anstößig für Kinderaugen – und nachdem immer wieder Beschwerden im Rathaus eingingen, sei es nun im Stadtrat Diskussion, ob man den Reiter künftig einkleiden sollte.

Ein Gerücht sei bei den Einsendungen immer wieder aufgetaucht. „Dass Bad Langensalza demnächst eingemeindet werden soll, scheint hier ja wirklich Schrecken zu verbreiten“, sagte Steve Karier. Zu Beginn seiner Tour habe der Luxemburger Thüringen als Ganzes gesehen. „Das war naiv“, gab er zu. In jedem Ort liege den Menschen schließlich etwas anderes am Herzen. Mit dem Gerücht, dass aus dem Kultur- und Kongresszentrum bald das Haus der Kulturen werden solle, habe man direkt in das öffentliche Leben der Kurstadt eingegriffen. „Es trifft die Stadt an einer sensiblen Stelle. Das kam in anderem Orten nur selten vor“, erklärte der Schauspieler.

Dass die Umbenennung tatsächlich ein Thema sei, bestätigte Hardy Krause, der Karier am Mittwochabend als Gesprächspartner zur Seite stand. „Der eigentliche Name ist ziemlich nüchtern und kalt. Außerdem ist die Abkürzung KKZ nicht gerade glücklich“, sagte er. Noch sei es zwar ein Gerücht – „aber eines, was ich auch weiterverbreiten würde“, so Krause.