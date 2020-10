Scheidender Unstrut-Hainich-Polizeichef: „Manches könnte die Gesellschaft selbst regeln“

Thomas Gubert (53) hat zum 1. Oktober die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich verlassen. Sechs Jahre, seit Oktober 2014, hat der gebürtige Bad Langensalzaer sie geleitet. Gubert ist nach Nordhausen gewechselt, leitet nun den Inspektionsdienst, eine vergleichbare Aufgabe zu der in Mühlhausen.

Erneut ein Wechsel an der Spitze der Polizei im Landkreis. Ist der Posten als Leiter der Inspektion Unstrut-Hainich so unattraktiv?

Das ist er nicht. Vor meiner Zeit gab es tatsächlich einige Wechsel. Zehn PI-Leiter in 30 Jahren, da lässt sich die durchschnittliche Verweildauer leicht ausrechnen. Wie lange jemand eine Inspektion führen sollte, dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen: Es sollte alle fünf bis sieben Jahre einen Wechsel geben, die anderen stehen mehr für Konstanz.

Und wofür stehen Sie?

Ich persönlich denke, man sollte eine Inspektion leiten, solange wie es gut funktioniert, solange es eine gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den Städten gibt. Das war in der PI Unstrut-Hainich der Fall. Aber personelle Änderungen im höheren Dienst sind üblich. Da treffen der Bedarf und der Wunsch nach Konstanz aufeinander. Genau das ist hier passiert.

Sie sind nicht freiwillig gegangen?

Ich durfte freiwillig gehen, heißt es an der Stelle immer. Ich wäre gern noch einige Zeit geblieben. Aber ich freue mich auch auf Nordhausen, das durch den Fußball, die Bombenfunde und auch die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora schon ganz natürlich neue Aufgaben, neue Facetten mit sich bringen wird. Auch besitzt der Landkreis Nordhausen eine ganz andere Struktur als der Unstrut-Hainich-Kreis.

Was bleibt von den sechs Jahren in Mühlhausen?

Wir haben uns als Dienststelle weiterentwickelt, auch intern, haben uns neu aufgestellt. Die PI Unstrut-Hainich ist in Thüringen zu einer attraktiven Dienststelle geworden.

Da dürfte es an Bewerbungen auf freie Stellen nicht mangeln.

Was die Einstellungen angeht, da sind wir natürlich abhängig von den Thüringer Zahlen. Aber in den letzten Jahren sind tatsächlich viele junge Kollegen zu uns gekommen, ob direkt nach der Ausbildung, von der Bereitschaftspolizei oder auf ein Wechselgesuch hin. Die Abgänge konnten zumindest kompensiert werden.

Gab es in Ihrer Zeit im Landkreis das herausragende polizeiliche Ereignis, das in Erinnerung bleibt?

Das kann man so nicht sagen. Markant war die temporäre Einrichtung der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für Flüchtlinge. Binnen kürzester Zeit hatten wir als Polizei ganz andere Aufgaben als gewohnt zu erledigen. Ad hoc mussten wir die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Stadt Mühlhausen forcieren. Es war eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Auch die Einsätze zu den Festivals auf dem Flugplatz in Obermehler werden in Erinnerung bleiben.

Sie stellen die Festivaleinsätze über die Einsätze in der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler?

Nein, das will ich nicht sagen, aber man kann es auch nicht vergleichen. Die Einsätze in der Gemeinschaftsunterkunft waren aber eine nicht so große Herausforderung wie die in der EAA. Sie wuchs schrittweise, wir konnten uns darauf einstellen.

Wie würden Sie die aktuelle Situation dort beschreiben?

Es gibt immer noch Einsätze für uns als Polizei. Aber auch da ist bei uns Routine eingezogen. Über die Jahre hat sich in der Unterkunft vieles zum Positiven gewandelt. Durch das Sozialzentrum und den Sicherheitsdienst werden Probleme gelöst, für die vor Jahren noch die Polizei gerufen worden wäre.

Vor einem Jahr wurde das Konzept vorgestellt, wie die Kontaktbereichsbeamten (Kobbs), die so genannten Dorfpolizisten, im Landkreis eingesetzt werden. Nicht wenige Kommunen aber beklagen immer lauter das Fehlen eines Kobbs.

Wir warten darauf, dass wir für unser Konzept vom Thüringer Innenministerium grünes Licht bekommen. 2019 wurde die Neuausrichtung vom Ministerium vorgestellt. Die Idee ist gut und zeitgemäß. Wir haben ein Konzept mit zehn Leuten aufgestellt, das alle Regionen abdeckt – auch Mühlhausen und Bad Langensalza.

Wie viele Kobbs sind derzeit tatsächlich im Einsatz?

Fünf. Es gab einige gesundheitliche Ausfälle. Wir versuchen, das zu kompensieren, wissen aber auch, dass wir derzeit noch Löcher stopfen. Der Job ist anspruchsvoll und kein Schonposten. Derzeit ist eine Stelle ausgeschrieben.

Das Loch in Herbsleben, wo man immer wieder Ruhestörungen und Vandalismus beklagt, bekommen Sie aber offenbar nicht gestopft.

So stimmt das nicht. Herbsleben ist kein Kriminalitätsschwerpunkt. Das haben wir immer wieder klar gemacht. Wir werden in vielen Fällen zu Vorfällen gerufen, die eine Dorfgemeinschaft und auch eine Familie klären kann. Natürlich gibt es auch Kriminalität, aber die ist auf eine kleine Gruppe begrenzt.

Welche Aufgaben stellen sich Ihrem Nachfolger?

Das Personal der PI ist zahlenmäßig für unsere Aufgaben zufriedenstellend und von der Motivation gut aufgestellt. Er muss es pflegen und so führen, dass es wenig Ausfälle gibt. Wichtig ist die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den Städten. Corona hat gezeigt, dass wir in der Lage sind, eng und gut zusammenzuarbeiten. In der Landwirtschaft würde man wohl sagen: Das Feld ist bestellt. Er sollte an Bewährtem festhalten und einige Ideen einbringen, wenn er sieht, was verbesserungswürdig ist. Ich wünsche ihm immer die richtigen Entscheidung und ein glückliches Händchen.