Schlägerei unter Drogen in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Erneut gab es in Bad Langensalza einen Verletzten nach einem Streit.

Erst schrien sich die Männer an, dann flogen die Fäuste. Der Streit am Donnerstagnachmittag in Bad Langensalza mündete in einer Schlägerei, bei der einer der beiden verletzt wurde. Das zog einen Polizeieinsatz nach sich. Der Verletzte musste im Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei stellte sich bei den Ermittlungen heraus, dass einer der beiden Täter ohne Fahrerlaubnis zum Austragungsort des Konflikts gefahren war. Der Schwarzfahrer stand außerdem unter dem Einfluss von Drogen, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Erst am Mittwoch wurden in der Kurstadt eine Frau und ein Mann bei einem Streit mehrerer Beteiligter verletzt.