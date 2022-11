Schließt Schuhhändler Reno in Mühlhausen?

Mühlhausen. Die Aktion der Schuhhandelskette Reno sorgt in Mühlhausen für Verwirrung. Handelt es sich nur um einen Marketing-Streich?

„Wir schließen diese Filiale“ steht auf den roten Plakaten im Schaufenster der Mühlhäuser Reno-Filiale. Danach könne man hier noch vier Tage – bis zum Ende dieser Woche – Schnäppchen auf das gesamte Sortiment machen.

Was danach klingt, als würde sich die Schuhhandelskette – nach Deichmann die größte in Deutschland – dauerhaft aus Mühlhausen zurückziehen, ist offenbar eine reine Marketingmaßnahme, um die Regale leer zu bekommen. Mitte Oktober wurde die Reno-Gruppe verkauft, und bundesweit wurde die Schließung der Filialen verkündet.

Wie in Erfurt und vielen anderen deutschen Städten auch, soll es nach einem Ausverkauf jedoch weiter gehen.

So ist es in den meisten Reno-Filialen geplant. Das bestehende Sortiment soll bereinigt und Platz für neues geschaffen werden. Die Aktion läuft für einen gewissen Zeitraum.

Je nach Ort und Abverkauf kann der unterschiedlich lang sein. So wurde Dieter Metz, der Geschäftsführer von Reno Deutschland, in den vergangenen Wochen mehrfach in Veröffentlichungen zitiert.

Auch aus Mitarbeiterkreisen heißt es: Es gibt einen Neustart in der Filiale an der Sondershäuser Landstraße in Mühlhausen.