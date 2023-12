Schlosspark im Unstrut-Hainich-Kreis wird umgestaltet

Weberstedt Die Umgestaltung des historischen Areals in einem Schlosspark mitten im Unstrut-Hainich-Kreis weiter. Ein wenig ansehnliche Gebäude aus DDR-Zeiten verschwindet.

Der Pavillon im Schlosspark von Weberstedt ist Geschichte: Die Gemeinde hat den Abriss des Gebäudes in Auftrag gegeben, vor wenigen Tagen rückte der Bagger an. Der Pavillon mitten im Park, der baulich eher den Charakter einer schlichten Bushaltestelle hatte, stammte aus DDR-Zeiten. Gebaut wurde er, als das Gelände in den 1970er-Jahren umgestaltet wurde.

„Für die Entwicklung des Parks ist der Abriss ein großer Schritt“, sagte Ortsbürgermeister Jeremi Schmalz (CDU). Das gelte alleine schon optisch, weil der Bau als ungewoller Blickfang mitten im Gelände stand. Schon im denkmalpflegerischen Konzept für die Neugestaltung des Parks von 2016 ist festgehalten: „Die kulturhistorische Bedeutung dieses Gebäudes ist in der bestehenden Form gering. Die Absicht, ein Kulturgebäude für die gesellschaftliche Nutzung zu etablieren, hat nicht funktioniert, weil weder die Architekturqualität noch die Akustik stimmig sind.“ Folglich sei ein Abriss zu erwägen.

Pavillon schon lange nicht mehr als Bühne genutzt

Tatsächlich habe man den Pavillon schon viele Jahre lang nicht mehr bei Veranstaltungen genutzt, sondern auf mobile Bühnen gesetzt, sagt Schmalz. Eine mobile Lösung oder auch ein „zeitgemäßer Neubau“ wird im Parkkonzept vorgeschlagen. Endgültig entschieden ist darüber noch nicht. Aber „die Erhaltung und Pflege von Kulturveranstaltungen im Park besitzt großes Interesse bei der Bevölkerung von Weberstedt“, heißt es im Konzept.

Mit dem Abriss wird ein weiterer Teil des Parkkonzepts umgesetzt. Unter anderem wurden in der Anlage in den vergangenen Jahren Bäume neu gepflanzt, Bänke und eine Waldschenke aufgestellt, Sichtachsen freigeschnitten und Wege erneuert.

Der Park am Schloss Goldacker wird von den Einwohnern vor allem für Feste und zur Naherholung genutzt. Auch Touristen im Nationalpark Hainich schauen gelegentlich vorbei.