Schlotheim: Ökumenische Silvesterandacht am Rathaus

Am Ende eines Jahres schaut man zurück auf das Vergangene, dass dem Einen viel Freude, aber auch Manchem viel Leid gebracht habe. Im Rahmen seiner kurzen Worte zur Andacht am letzten Tag des Jahres gab Pfarrer Frank Freudenberg zu bedenken, dass wir nun schon ein Fünftel des neuen Jahrhunderts wieder zurückgelegt haben seit der Jahrtausendwende. Im Jahre 1999 gab es einen Aufruf vom Deutschen Posaunenwerk das neue Jahrtausend mit einem Silvesterblasen der Posaunenchöre zu begrüßen. Diese Veranstaltung auf dem Schlotheimer Markt hatte damals eine gewaltige Resonanz, so dass sich beide Kirchgemeinden entschlossen, diese Veranstaltung zu einer Tradition werden zu lassen. So kamen zu dieser ökumenischen Andacht auch in diesem Jahr gut einhundert Gläubige beider Konfessionen. Eingebettet in diese Andacht ist auch immer die Jahreslosung der Kirche mit der Aussage für 2020: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben“. Dieser Ausspruch eines Vaters, der sich verzweifelt mit der Bitte um Heilung für sein Kind an den Herrn wendet, rege zum Nachdenken für uns alle an, so der Pfarrer. Er verglich unser Leben sinnbildlich mit dem eines Baumes, dass als kleiner Setzling beginnt. Wie bei kleinen Kindern frage man sich, was aus ihm wohl einmal werden wird. „Welche Stürme des Lebens werden ihm wohl zusetzen?“, so Frank Freudenberg. Gemeinsam mit dem Diakonatshelfer der katholischen Kirchgemeinde St. Bonifatius, Frank Wurst, hielt er gemeinsam mit allen Andachtsbesuchern Fürbitte für das neue Jahr. Musikalisch wurde diese Andacht wie immer ausgestaltet von den Mitgliedern der Posaunenchöre aus Körner und Schlotheim unter der Leitung von Kantor Rüdiger Löwer. Der Dank beider Kirchgemeinden geht in diesem Zusammenhang wieder an die Stadtverwaltung, die diese Veranstaltung wie in jedem Jahr unterstützte.