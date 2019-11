Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlotheimer Märchenbühne zeigt Dörnröschen

Als Weihnachtmärchen stand in diesem Jahr Grimms „Dornröschen“ auf dem Programm des Schlotheimer Ensembles. Wochenlang hatten die Mitglieder und Darsteller geprobt. Wie in der Vergangenheit war der Saal in der Nachbargemeinde Marolterode zu beiden Aufführungen am letzten Novemberwochenende bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit derzeit rund zwanzig Mitgliedern ist der Verein unter der Leitung von Kay Hechler weiter gereift und bietet anspruchsvolle Darstellungen.

Es begann am 17. April 2004 klein im Turnraum der Kita „Seilermännchen“ in Schlotheim, als einige Eltern die Idee hatten, für die Kinder in der Vorweihnachtszeit ein Märchen aufzuführen. „Hänsel und Gretel“ bildete den Auftakt dieser Erfolgsgeschichte. Als der wachsende Zuspruch von Besuchern diesen Raum „sprengte“, zog man in die Seilerhalle um, wo in den Jahren 2007 und 2008 bis zu 550 Besucher die Aufführungen besuchten, was für den Verein eine gewaltige Herausforderung darstellte. Aus Kostengründen entschloss man sich, 2011 umzuziehen in den gerade umgebauten Gemeindesaal von Marolterode. Auch hier blieb das Publikumsinteresse ungebrochen.

Der Dank des Vereins geht an alle Helfer und Sponsoren, die mit ihrer Arbeit und ihren Spenden zum wiederum sehr guten Gelingen dieses Märchenspiels beitrugen.