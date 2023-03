Schlotheimer Unternehmer fürchtet: „Wir werden abgehängt“

Schlotheim. Ein Firmenchef aus Schlotheim schreibt einen offenen Brief an die Landesregierung, um das Gymnasium in der Stadt zu halten. Ohne die Schule prognostiziert er für die Region eine düstere Zukunft.

Mit einem Brief hat sich der Schlotheimer Unternehmer Christian Erdenberger an die Landesregierung gewandt, an Ministerpräsident, Staatskanzlei, Infrastruktur-Ministerin und Bildungsminister. Die von der Kreisverwaltung angedachte Schließung des Seiler-Gymnasium sei ein „infrastrukturelles und politisches Desaster“, meint Erdenberger.

Christian Erdenberger ist Geschäftsführer der Druckerei Erdenberger in Schlotheim. Foto: Daniel Volkmann / Archiv

Der Bildungskomplex aus Kindergarten, Grund- und Regelschule, Gymnasium, Drei-Felder-Halle, Schwimmhalle, Tennishalle und für eine Million Euro saniertem Sportplatz „ist einmalig; liegen doch alle Gebäude unmittelbar beieinander.“

Firmenchef: Ohne Gymnasium wird Stadt noch mehr abgehängt

Die Schließung würde für die Stadt den „Verlust an Attraktivität“ bedeuten und den Firmen mit bis zu 700 Mitarbeitern noch größere Schwierigkeiten bescheren, geeignetes Personal zu rekrutieren, das für seine Kinder die optimalen Lern- und Betreuungsbedingungen möchte, die in größeren Städten vorhanden sind.

Mit der Schließung würde „wieder ein Mosaikstein aus der ohnehin fragilen Infrastruktur“ herausbrechen. Die Stadt würde abgehängt. „Damit lassen sich Landflucht und Überalterung nicht stoppen“, glaubt Erdenberger. Er sieht mit der Entscheidung die rechtsradikalen Kräfte in der Region gestärkt und eine politische Radikalisierung forciert.

Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) hält Erdenbergers Argumente für „sehr nachvollziehbar“; er könne die Verunsicherung der Eltern aus der Perspektive eines Vaters dreier schulpflichtiger Kinder verstehen: „Ich hoffe, zu einer guten Lösung beitragen zu können und möchte mich für Ihr Engagement bedanken.“