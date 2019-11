Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlotheims Stadion soll öffentlich nutzbar sein

Das Stadion an der Weberstraße in Schlotheim soll zu festen Öffnungszeiten auch für die nicht im Verein organisierten Breitensportler nutzbar sein. Das kündigte Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) am Montag zur Stadtratssitzung auf Frage von Thomas Fitze von der SPD-Fraktion an. Die entsprechenden Termine sollen in den kommenden Wochen gemeinsam mit den Verantwortlichen des Fußballleistungszentrums festgezurrt werden. Die Anlagen sollen zu den Trainingszeiten der Internatsfußballer für jedermann zu nutzen sein. Anfang September war das für 1,2 Millionen Euro sanierte Stadion offiziell eröffnet worden. Es erhielt einen Kunstrasenplatz und Tartan-Leichtathletikanlagen mit vier Sprintgeraden und zwei Rundbahnen, ein Volleyball- und ein Basketball- sowie ein Soccerfeld.