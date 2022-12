Schmissige Polizeimusik in Mühlhausen für Hilfe in der Ukraine

Mühlhausen. Mühlhausens Rotaryclub macht sich stark für die Hilfe in der Ukraine. Dabei soll auch ein Konzert des Polizeimusikorchesters helfen. Dessen musikalisches Repertoire ist groß, die Spielweise mitreißend.

Die Rotarier der Kreisstadt setzen ihr Engagement für die Ukraine fort. Eingeladen ist für Dienstag kommender Woche, 20. Dezember, zu einem Konzert mit dem Polizeimusikorchester Thüringen. Das wird ab 19 Uhr in der Kirche St. Josef stattfinden.

Die traditionellen Konzerte des Polizeiorchesters Thüringen in der Adventszeit stehen ganz im Zeichen der sinfonischen Blasmusik. Die Musiker des Orchesters werden ein breitgefächertes Repertoire präsentieren. Es reicht von Musik des 16. Jahrhundert bis zu zeitgenössischen Werken.

Klassiker, Filmmusik und solistische Beiträge werden gespielt: von Hänsel und Gretel, deutschen Weihnachtsliedern bis zu Santa Claus, der ordentlich swingt. Mühlhausens Rotaryclub macht sich stark für die Hilfe in der Ukraine. Dabei soll auch ein Konzert des Polizeimusikorchesters helfen.

Steffi Busch und Jonas Urbach bereiten für den Rotaryclub Mühlhausen das Benefizkonzert des Polizeimusikorchesters Thüringen vor. Foto: Claudia Bachmann

Die musikalische Leitung des Konzertes liegt in den Händen von Christian Beyer. Seit 2020 ist er Dirigent und Leiter des Polizeiorchesters Thüringen, mit dem er bereits seit 2018 regelmäßig als Gastdirigent Konzerte in ganz Thüringen durchgeführt hat – auch in Mühlhausen.

Eingeladen wurden die Polizeimusiker von Steffi Busch, der ersten Präsidentin des Rotaryclubs Mühlhausen, und Clubmitglied Jonas Urbach.

Seit Kriegsbeginn verschiedene Hilfsaktionen für Kriegsgebiet

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine machen sich die Rotarier stark und versuchen zu helfen. „Wir haben mit großer Unterstützung der Bevölkerung seit Beginn der Auseinandersetzung Hilfe direkt in die Ukraine geliefert, zum Beispiel Kleidung und medizinisches Material, und auch Geflohene hier bei uns unterstützt“, sagt die Medizinerin Busch.

Auch der Erlös des Konzertes, für dessen Besuch kein Eintrittsgeld erhoben wird, soll den Menschen in der Ukraine zukommen. Konkret geht es um Modul-Häuser im Kiewer Vorort Moshchun. Der Ort ist nahezu komplett zerstört. Dort sollen in Kooperation mit mehreren deutschen sowie zwei ukrainischen Rotaryclubs diese Unterkünfte errichtet werden. „Die Menschen dort, viele Kinder und Ältere, benötigen angesichts des bevorstehenden Winters dringend Unterkünfte, Schutz vor Kälte und eine Versorgung mit Wasser und Essen“, sagt Busch. Die Modul-Häuser können als Winterunterkunft dienen. Sie kosten je Einheit 12.500 US-Dollar. Insgesamt braucht es, so Jonas Urbach, bis zu 300 der Häuser. Das Distrikt, dem die Mühlhäuser angehören, möchte bis Weihnachten acht derartige Häuser finanzieren – auch mithilfe des Konzertes am Dienstag vor Weihnachten.