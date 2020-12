Schnelltests auf Covid im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Gemeinde Rodeberg bietet für Einwohner, die Weihnachten und zwischen den Feiertagen arbeiten müssen, Corona-Schnelltests an.

Rodeberg. Die Gemeinde Rodeberg im Unstrut-Hainich-Kreis bietet gemeinsam mit dem Pflegedienst Jakobi in Struth für die, die Weihnachten und zwischen den Feiertagen arbeiten müssen, Corona-Schnelltests an. Die sollen beschränkt sein, auf die, die in Rodeberg leben oder arbeiten.

Verkäufer hat man dabei laut Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU) besonders im Blick und auch die Erzieher des Kindergartens „Ich bin ich“ ebenso die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Die Möglichkeit für diese Tests habe den Bürgermeister vom ursprünglichen Gedanken einer Kindergartenschließung bis zum 10. Dezember abkehren lassen. „Wir machen nun schon wieder am 4. mit dem Notbetrieb weiter.“

Das Bildungsministerium bietet zudem nach einer Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen Antigen-Schnelltests für Beschäftigte an Schulen, in Kindertageseinrichtungen und in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe zum Einsatz kommen. Allerdings gibt es nach Informationen unserer Zeitung immer wieder Probleme, bei den vom Land ins Boot geholten Medizinern zeitnah einen Termin zu bekommen.

Carola und Thomas Jakobi als Inhaber eines Pflegedienstes am Ortsrand von Struth hoffen auf einen Nachahmungseffekt. „Auch wenn die ambulante Pflege weiter einen großen Aufwand erfordert, so sind doch durch die Schließung der Tagespflege Kapazitäten frei“, sagt Carola Jakobi und hofft, mit dem Schnelltest den Menschen die Unsicherheit zu nehmen und Ärzte und Gesundheitsamt zu entlasten. „Wir sind aber auf keinen Fall ein Testzentrum für die, die danach Party machen oder zum großen Familienbesuch fahren wollen.“ Besteht auch über die Feiertage hinaus Bedarf, wolle man über geregelte Sprechzeiten nachdenken.

Getestet wird in Struth ausschließlich auf Anmeldung unter 036026/978806.